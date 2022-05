V parlamente vďaka Zelenskému prebehla deratizácia politických krýs, odkázal Krúpa Ficovi a fašistom (video+foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.5.2022 (Webnoviny.sk) - V utorok vďaka prejavu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prebehla v slovenskom parlamente „deratizácia politických krýs. Ľudí, ktorí zrádzajú Slovensko, nestoja na jeho strane a na strane demokratickej Európy ale Vladimira Putina a jeho vojnových zločinov. Tliachajú sprostosti, kto všetko za to môže a ignorujú fakty“.Na tlačovej besede hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) po prejave prezidenta Zelenského, ktorý sa napoludnie prihovoril prostredníctvom telemosta slovenským poslancom, to vyhlásil predseda brannobezpečnostného výboru parlamentu Juraj Krúpa (OĽaNO).Poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) povedal, že v parlamente bolo počuť hlas slobodného sveta. „Počuli sme hlas odporu voči tyranii a neslobode,“ uviedol poslanec. Poukázal na slová Zelenského, ktorý vyjadril pochopenie, že Slovensko je závislé na ruskom plyne a rope, a takáto závislosť sa nedá zrušiť zo dňa na deň. Ako ďalej uviedol Stančík, bývalé vlády zo Slovenska urobili energetického vazala Ruskej federácie.Stančík upozornil, že Robert Fico (Smer-SD) na prejav neprišiel, fašisti demonštratívne opustili rokovaciu sálu a doslova „odišli ako krysy“. „Medzi Smerom a extrémom nie je žiadny rozdiel. Smer a fašisti je prakticky to isté,“ mienil Stančík. Takúto alternatívu pre Slovensko označil za „čiernu perspektívu a nemôžeme ju dopustiť“. Poslanec doplnil, že pokiaľ ruského prezidenta Vladimira Putina nezastavia hrdinskí Ukrajinci, ktovie, kam sa až ruské vojská dostanú.