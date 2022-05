Volodymyr Zelenskyj v prejave v slovenskom parlamente ocenil rozhodnosť podpory Slovákov

Volodomyr Zelenskyj vyjadril pochopenie preto, že Slovensko nemôže okamžite zastaviť dodávky ruskej ropy a plynu. „Chápem, že je to pre vás ťažké,“ povedal poslancom. Potrebu sankcií však zdôraznil tým, že Rusko sa dlho snažilo, aby bola Ukrajina závislá na ruskom plyne.

„Chceli by sme, aby tomu naši európski priatelia unikli, aby neboli tak závislí na ruskom plyne,“ hovorí Zelenskyj.

Ukrajinský prezident poprosil slovenských poslancov, aby boli hlasom Ukrajiny v EÚ. Rusko sa podľa neho snaží vydierať Európu. „Mali by sme na to odpovedať tým, že sa budeme viac integrovať a spoločne obraňovať naše hodnoty,“ povedal. Spomenul aj vpád sovietskych vojsk do Československa v roku 1968 a označil ho za tyraniu.

V Bratislave sa bude v júni podľa Zelenského konať konferencia zameraná na obnovu Ukrajiny.

Pred začiatkom príhovoru Volodymyra Zelenského v parlamente neboli poslanci Republiky a väčšina poslancov Smeru, vrátane lídra Roberta Fica. Poslanci ĽSNS odišli zo sály počas prejavu.