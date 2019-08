V piešťanskej Lodenici znie od štvrtka country a folk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Podmaník Foto: TASR/Milan Podmaník

Piešťany 30. augusta (TASR) – Piešťany privítali vo štvrtok popoludní (29.8.) fanúšikov country a folkovej hudby. V autokempingu Lodenica sa začal 21. ročník rovnomenného festivalu. Počas troch dní sa na troch pódiách predstaví viac ako 60 skupín a interpretov.Večerný program prvého dňa otvárala country skupina Pacipacifik zo Zvolena. Vznikla v roku 1999 a dodnes hrá v pôvodnom zložení. Za roky účinkovania má za sebou už viac ako 2000 vystúpení na koncertoch aj prestížnych festivaloch. Kapela v roku 2011 zvíťazila vo finále medzinárodného festivalu Porta v Ústi nad Labem, kde získala divácku Portu. Vydala tri albumy, tretí s názvom Krásny deň vyšiel v júni 2017. V ich podaní zazneli piesne Keď padá súmrak, Balada o divokých koňoch, aj klasické country štandardy Jambalaya, Speedy Gonzales či Orange Blossom Special.Zvolenčanov striedala formácia B.P.T. Zlín, sedemčlenná formácia s akustickým sprievodom, ktorá je na scéne od 80. rokov. Ich repertoár tvoria piesne trampské, ľudové vo vlastnej úprave, folkové aj spirituály. Niekedy im hovoria aj moravský Spirituál Kvintet. Na svojom konte majú osem albumov, z tých ostatných to sú Já jedu dál z marca 2012 a BPT 2017 z júna 2017. V príjemnej hodinovke ponúkli piesne Do ticha hraj mi dál, Hudba v oblacích, Chata na skále, Báječný svět, ale aj hit What a Wonderful World, ktorý preslávil Louis Armstrong.Ozdobou večera bola pražská skupina Spirituál Kvintet. Táto vokálno–inštrumentálna formácia je najstaršou na českej hudobnej scéne. Vznikla v roku 1960, jedným zo zakladateľov bol Jiří Tichota. Pôvodne vznikla ako mužské vokálne kvarteto. V roku 1963 sa rozšírila a pribudlo aj nástrojové obsadenie. Tichota bol umeleckým vedúcim skupiny, textárom, dramaturgom a na koncertoch aj konferencierom. Počas jej trvania v nej účinkovalo viacero známych osobností českej hudby, medzi inými Karel Zich, ktorý sa v roku 1972 vydal na sólovú dráhu, či známa dvojica bratov Jan a František Nedvědovci. Ich tvorbu dokumentuje dvadsať vydaných albumov, z tých ostatných to sú Křížem krážem (2005), Archiv (2006), ktorý vydali k 45. výročiu českého folku, a DVD SK 45 let (2006). V auguste 2009 vyšiel album Zatím dobrý, v máji 2010 kompilácia Spirituál Kvintet 1960-2010/Sto nejkrásnějších písní (+1) a v máji 2012 štúdiový album Čerstvý vítr. V marci 2015 vyšiel box Spirituál Kvintet 55 let (Hudbou propojený svět), ktorý obsahuje 10 CD+DVD. Z pódia zazneli piesne Revoluce, Zelený pláně, Markytánka, Až se k nám právo vrátí, Co pre bude s mojí duší, Domov na zemi či Jednou budem dál.povedal pre TASR vedúci kapely Jiří Tichota.V programe večera zaznel aj jedinečný projekt Wabi Daněk Memory, ktorého iniciátorom bol dramaturg festivalu František Grebeči. Ako už názov napovedá, bol poctou legendárnemu Wabimu Daněkovi, ktorý zomrel 16. novembra 2017 vo veku 70 rokov. Na Wabiho hity spomínali Jaroslav Samson Lenk, Roman Horký, Slávek Janoušek, Dano Axmann, Peter Luha aj dramaturg František Grebeči. V ich podaní zazneli pesničky Na cestě, Píseň, co mě učil listopad, Nevadí, Outsider waltz aj najväčší hit Rosa na kolejích.Záver večera už po polnoci patril terchovsko-žilinskej formácii Arzén. Táto zostava, ktorú vedie spevák Jaro Gažo, je na scéne už 35 rokov. Na svojom konte má osem vydaných albumov, najnovší Teraz nám vyhráva vydala v roku 2017. Z pódia zazneli pesničky Boli to ručičky, Tmavá nôcka, Veru sme my chlapci, Páslo dievča pávy, Nos mi červenie, Biele dievča, Hoja hoja, Lipová lyžka, Hora, hora, Dievčatko, V nedeľu nad ránom, Katarínka a Muzičkapovedal pre TASR spevák Jaro Gažo.