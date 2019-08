KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Playmobil vo filme a Anna

Playmobil vo filme

Keď Marlin mladší brat Charlie nečakane zmizne v čarovnom animovanom svete PLAYMOBIL®, nepripravená Marla sa musí vydať na cestu, aby ho priviedla domov.Ako sa vydáva na fantastickú cestu naprieč úžasnými novými svetmi, Marla sa spojí a stretne s nepravdepodobnými a hrdinskými novými priateľmi – kamionistom Delom, temperamentným a charizmatickým tajným agentom Rexom, robotom, extravagantnou vílou a ďalšími.Prostredníctvom svojho akčného dobrodružstva si Marla a Charlie uvedosvojským mia, že bez ohľadu na to, čo sa vo vašom živote odohráva, môžete dosiahnuť čokoľvek, keď veríte v seba!Očarujúca Anna je hlavnou hrdinkou strhujúceho akčného thrilleru, plného prekvapivých dejových zvratov a vášnivých vzťahov. Kedysi predávala v Rusku na trhu matriošky a teraz pracuje ako top modelka v Paríži - teda aspoň tak to vyzerá na prvý pohľad. V skutočnosti je chladnokrvnou a mimoriadne nebezpečnou tajnou agentku, ktorá má vďaka tvrdému výcviku schopnosť vyviaznuť živá z akejkoľvek prestrelky či súboja. Nikto však netuší, že Anna okrem pokynov vedenia sleduje aj svoj vlastný plán, vďaka čomu sa zrazu ocitne v strete záujmov dvoch svetových veľmocí. Pohybuje sa stále na tenšom a tenšom ľade – medzi špinavou ulicou a nablýskanými prehliadkovými mólami, medzi KGB a CIA, medzi dvoma milencami na opačnej strane barikády aj medzi lojalitou k svojim mentorom a túžbou splniť si vlastné sny. Dokáže nakoniec uniknúť?Americké predmestie 90-tych rokov. Trinásťročný Stevie tu žije so svojou matkou, ktorá ho vychováva sama a jeho agresívnym bratom. Netúži po ničom inom, iba utiecť a tak si zaobstará skateboard a pridáva sa k skupine skejterov. Práve jeho noví kamaráti mu pomáhajú prekonať smutnú realitu, zažíva tú prvé radosti a strasti dospievania. Film je režijným debutom amerického herca Jonaha Hilla.Príbeh novej komédie Petra Kolečka CEZ PRSTY sa odohráva na beachvolejbalových ihriskách, ale nielen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) sú parťáčky, ktoré obetujú plážovému volejbalu všetko. Teda, skoro všetko. Mladšej Pavle tak trochu začínajú tikať biologické hodiny a s priateľom Hynkom (Vojta Dyk) chce čo najskôr otehotnieť. To staršia, slobodná a bezdetná Linda nechápe. Obzvlášť, keď sa im podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Európy… Všetko ale aj tak nakoniec zamotá svojrázny správca ihriska so zaujímavou minulosťou Jíra (Jiří Langmajer). V ďalších úlohách sa predstavia známi herci ako Jakub Prachař, Marián Miezga, Kristína Greppelová a i.Na predmestí ruského malomesta stojí schátraná priemyselná budova. Mnohí zamestnanci v nej začali pracovať ešte pred zmenou zo štátnej regulácie na kapitalistickú privatizáciu. Majiteľ Kalugin (Andrej Smoljakov), lokálny oligarcha s dobrými kontaktmi, oznámi bankrot továrne. Skupina robotníkov, ktorí nedostali výplatu niekoľko mesiacov, ho unesie a požaduje výkupné.Vedení záhadným Alexejom (Denis Švedov), ktorého motívy sú viac než otázne, sa celá akcia vymkne spod kontroly. Kaluginova súkromná ochranka a policajný SWAT tím okamžite obkľúčia budovu. Robotníci sú uväznení, hodiny tikajú a spojenectvá sa začínajú rozpadať...