|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. apríla 2026
V prípade napadnutia poslanca Ferenčáka nastal posun, polícia útočníka zadržala
Primátor Kežmarku mal byť napadnutý úderom do tváre. Polícia zadržala útočníka, ktorý v sobotu 25. apríla večer počas podujatia Knockout 8 v Aréne Kežmarok fyzicky napadol nezaradeného poslanca ...
Zdieľať
27.4.2026 (SITA.sk) - Primátor Kežmarku mal byť napadnutý úderom do tváre.
Polícia zadržala útočníka, ktorý v sobotu 25. apríla večer počas podujatia Knockout 8 v Aréne Kežmarok fyzicky napadol nezaradeného poslanca parlamentu a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk.
Portál pripomína, že útočník Ferenčáka udrel päsťou do tváre po tom, čo sa k nemu priblížil zozadu. „Politika v čase napadnutia sprevádzala dcéra. Ataku mala predchádzať ešte menšia potýčka vo vnútri budovy, keď podnapitý muž mal Jánovi Ferenčákovi podkopnúť stoličku a slovne ho napádať," uviedol portál. Doplnil, že pôvodne na základe svedeckých výpovedí polícia zadržala a vypočúvala iného muža, ktorý napadnutie politika nespôsobil.
Zdroj: SITA.sk - V prípade napadnutia poslanca Ferenčáka nastal posun, polícia útočníka zadržala © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia zadržala útočníka, ktorý v sobotu 25. apríla večer počas podujatia Knockout 8 v Aréne Kežmarok fyzicky napadol nezaradeného poslanca parlamentu a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk.
Portál pripomína, že útočník Ferenčáka udrel päsťou do tváre po tom, čo sa k nemu priblížil zozadu. „Politika v čase napadnutia sprevádzala dcéra. Ataku mala predchádzať ešte menšia potýčka vo vnútri budovy, keď podnapitý muž mal Jánovi Ferenčákovi podkopnúť stoličku a slovne ho napádať," uviedol portál. Doplnil, že pôvodne na základe svedeckých výpovedí polícia zadržala a vypočúvala iného muža, ktorý napadnutie politika nespôsobil.
Zdroj: SITA.sk - V prípade napadnutia poslanca Ferenčáka nastal posun, polícia útočníka zadržala © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pivné rekordy v Kauflande: Ponúka najširší výber slovenského remeselného piva spomedzi všetkých reťazcov
Pivné rekordy v Kauflande: Ponúka najširší výber slovenského remeselného piva spomedzi všetkých reťazcov
<< predchádzajúci článok
Letný hit - prečo sú sandále na platforme tou najlepšou voľbou
Letný hit - prečo sú sandále na platforme tou najlepšou voľbou