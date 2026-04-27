Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. apríla 2026

V prípade napadnutia poslanca Ferenčáka nastal posun, polícia útočníka zadržala


Tagy: fyzické napadnutie Policajné vyšetrovanie poslanec Národnej rady SR Primátor Kežmarku

Primátor Kežmarku mal byť napadnutý úderom do tváre.  Polícia zadržala útočníka, ktorý v sobotu 25. apríla večer počas podujatia Knockout 8 v Aréne Kežmarok fyzicky napadol nezaradeného poslanca ...



Zdieľať
27.4.2026 (SITA.sk) - Primátor Kežmarku mal byť napadnutý úderom do tváre. 


Polícia zadržala útočníka, ktorý v sobotu 25. apríla večer počas podujatia Knockout 8 v Aréne Kežmarok fyzicky napadol nezaradeného poslanca parlamentu a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk.

Portál pripomína, že útočník Ferenčáka udrel päsťou do tváre po tom, čo sa k nemu priblížil zozadu. „Politika v čase napadnutia sprevádzala dcéra. Ataku mala predchádzať ešte menšia potýčka vo vnútri budovy, keď podnapitý muž mal Jánovi Ferenčákovi podkopnúť stoličku a slovne ho napádať," uviedol portál. Doplnil, že pôvodne na základe svedeckých výpovedí polícia zadržala a vypočúvala iného muža, ktorý napadnutie politika nespôsobil.


Zdroj: SITA.sk - V prípade napadnutia poslanca Ferenčáka nastal posun, polícia útočníka zadržala © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pivné rekordy v Kauflande: Ponúka najširší výber slovenského remeselného piva spomedzi všetkých reťazcov
<< predchádzajúci článok
Letný hit - prečo sú sandále na platforme tou najlepšou voľbou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 