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27. októbra 2026

V protismere a pod vplyvom drog, 24-ročný vodič unikal polícii na D1


Tagy: Drogy hovorkyňa trenčianskej polície Jazda v protismere

Policajti následne zistili, prečo sa 24-ročný muž tak ponáhľal. Hliadka diaľničnej polície naháňala v nedeľu skoro ...



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6437ba6b351ff906963506 scaled 1 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Policajti následne zistili, prečo sa 24-ročný muž tak ponáhľal.




Hliadka diaľničnej polície naháňala v nedeľu skoro ráno vozidlo BMW, ktoré jazdilo na diaľnici D1 v úseku od Hornej Stredy smerom na Žilinu v protismere. Najskôr sa policajti pokúsili vozidlo zastaviť, vodič však nereagoval a unikal rýchlosťou približne 230 kilometrov za hodinu. Počas prenasledovania opakovane menil smer jazdy a svojím konaním podľa polície ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Hoci na určitý čas spomalil a nasledoval policajnú hliadku, následne opäť zrýchlil a pokračoval v úniku rýchlosťou približne 220 km/h.

„V nebezpečnej jazde pokračoval aj po zjazde z diaľnice a následnom opätovnom napojení na diaľnicu D1. Na diaľničnom privádzači napokon prešiel do protismeru, kde narazil do kovových zvodidiel. Po náraze nechal vozidlo na mieste a utiekol. Následne ho vypátrala a obmedzila na osobnej slobode hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ v Trenčíne,“ informovala hovorkyňa trenčianskej polície Petra Klenková.

Policajti následne zistili, prečo sa 24-ročný muž tak ponáhľal. Mal pozitívny orientačný test na prítomnosť drog, konkrétne metamfetamín a kokaín. Okrem toho u neho zaistili plastové vrecko s obsahom látky obsahujúcej metamfetamín.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Nové Mesto nad Váhom mu vzniesol obvinenie za zločin všeobecného ohrozenia a prečin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Zároveň bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd.

 

 

 




Zdroj: SITA.sk - V protismere a pod vplyvom drog, 24-ročný vodič unikal polícii na D1 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogy hovorkyňa trenčianskej polície Jazda v protismere
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