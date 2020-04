Kráľ valčíkov André Rieu v júni v Bratislave nevystúpi, koncert presunuli na november

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2020 - Dlho očakávaný koncert jedného z najúspešnejších inštrumentalistov sveta, Andrého Rieua, ktorý bol pôvodne plánovaný na začiatok júna tohto roku, sa vzhľadom na situáciu vo svete spôsobenú epidémiou vírusu Covid-19 a protipandemickými opatreniami v našej krajine, ale aj v mnohých ďalších krajinách sveta, presúva na jeseň 2020.Zimný štadión Ondreja Nepelu sa tak po novom dňa 12. novembra 2020 rozozvučí vážnou hudbou, ale aj moderným zvukom evergreenov, filmovou či muzikálovou hudobnou tvorbou, v podaní Andrého Rieua a Johann Strauss Orchestra„Veľmi sme sa tešili na návrat na Slovensko po 4 rokoch. Nevieme sa dočkať toho, kedy Vás koncom roka uvidíme, aby sme spolu mohli osláviť večer plný radosti a hudby. Sme Vám vďační, že na nás počkáte o trochu dlhšie a prosíme, dávajte si na seba pozor. S láskou, André Rieu & the Johann Strauss Orchestra.“Všetky vstupenky zakúpené na pôvodný júnový termín ostávajú automaticky v platnosti aj naďalej, a to na nový (presunutý) termín koncertu 12. novembra 2020.V prípade, ak nový termín koncertu držiteľom v minulosti zakúpených vstupeniek nevyhovuje, zaslaním e-mailu na reklamacie@ticketportal.sk je možné do 15.5.2020 požiadať o ich vrátenie a refundáciu ceny zakúpenej vstupenky.