04. apríla 2026

V Seredi obnovia mestský aj stavebný úrad, cieľom je znížiť energetickú náročnosť budov


Tagy: Energetická efektívnosť historická budova stavebné práce výmena okien

V budovách Mestského úradu v Seredi v okrese Galanta budú počas najbližších dvoch mesiacoch prebiehať stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti ...



4.4.2026 (SITA.sk) - V budovách Mestského úradu v Seredi v okrese Galanta budú počas najbližších dvoch mesiacoch prebiehať stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti objektov. Obnova sa bude týkať historickej budovy mestského úradu aj budovy stavebného úradu, práce majú podľa harmonogramu trvať do konca mája.

Stavebné práce



Projekt podľa Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej z Mestského úradu v Seredi zahŕňa výmenu okien a zateplenie podlahy podkrovia na oboch budovách.

V historickej budove mestského úradu budú pôvodné drevené kastlové okná nahradené rekonštrukčnými kópiami, aby sa zachoval architektonický a historický charakter objektu. Na budove stavebného úradu mesto vymení staršie plastové okná za nové okná s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.
 
Cena stavebných prác po verejnom obstarávaní je 300 tisíc eur. Časť nákladov takmer 132-tisíc eur mesto Sereď získalo zo zdrojov ministerstva hospodárstva prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Cieľom je zlepšiť energetickú efektívnosť mestského úradu.

Úspornejšia prevádzka


Výsledkom bude úspornejšia prevádzka objektov a postupné znižovanie výdavkov na vykurovanie. „Takéto investície nevnímam len ako obnovu mestských budov, ale aj ako zodpovedný krok smerom k efektívnejšiemu hospodáreniu. Zníženie tepelných strát a nižšie náklady na kúrenie v budúcnosti prispejú k šetreniu verejných financií. Peniaze, ktoré mesto ušetrí na prevádzke, môže následne využiť tam, kde ich obyvatelia pocítia najviac, teda v službách, údržbe verejného priestoru či ďalších rozvojových aktivitách,“ povedal primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel.

Vzhľadom na charakter plánovaných prác budú podľa Zuzany Hrinkovej Siebestichovej dotknuté pracoviská mestského úradu v nasledujúcom období fungovať v obmedzenom režime.


Zdroj: SITA.sk - V Seredi obnovia mestský aj stavebný úrad, cieľom je znížiť energetickú náročnosť budov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetická efektívnosť historická budova stavebné práce výmena okien
