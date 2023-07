V horských strediskách sú s návštevnosťou zatiaľ spokojní, nesklamali ani naši severozápadní susedia 

Svojim horám sme verní

Veľa závisí od počasia

30.7.2023 (SITA.sk) - Letná sezóna sa v horských strediskách vo Vysokých Tatrách i v Bachledovej doline pri Ždiari (okr. Poprad) zatiaľ vyvíja dobre. V Tatrách sa počty návštevníkov postupne dorovnávajú a blížia k letným číslam spred pandémie. Uviedol to pre agentúru SITA hovorca vysokotatranských horských stredísk Marián Galajda . Aj v Bachledovej doline zaznamenali podľa marketingovej manažérky strediska Denisy Boďovej zatiaľ veľký záujem turistov. Podľa Galajdu praje návštevnosti vo Vysokých Tatrách aj relatívne stabilné počasie.„Výlety do hôr sú pre dovolenkárov preferovanou formou relaxu,“ skonštatoval. Čo sa týka viacdňových návštevníkov, trend z obdobia pandémie pokračuje. „Booking, teda rezervácie na poslednú chvíľu pretrvali, to znamená, že ubytovacie kapacity dopredávame posledné dva-tri dni pred nástupom. Predpokladáme, že to môže byť ovplyvnené predpoveďou počasia, v niektorých prípadoch možno čakaním na last minute ponuky,“ zhodnotil hovorca.Polovicu všetkých návštevníkov v horských strediskách v Tatrách tvoria Slováci, druhou najpočetnejšou je klientela z Česka. Nasleduje Poľsko, Maďarsko, a pribúda aj návštevníkov z Pobaltia. Kým v minulosti bol zreteľný výpadok poľských turistov, v tomto roku sa na slovenskú stranu Tatier vrátili.„Možno ešte stále nie v tých historicky najväčších počtoch, ale vnímame, že sú späť a slovenské Tatry, respektíve Liptov sú pre nich opäť cieľom letných dovoleniek,“ opísal Galajda. V Bachledovej doline hodnotia zatiaľ prvú polovicu prázdnin dobre.„Napriek rôznym faktorom, ktoré môžu ovplyvniť návštevnosť, ako sú nepredvídateľné počasie alebo cestné práce vo Vysokých Tatrách až po poľské hranice, sme zaznamenali veľký záujem turistov,“ zhodnotila pre SITA Boďová. Priame porovnanie s minulým rokom je však podľa jej slov ťažké.„Každý rok je jedinečný a ovplyvnený rôznymi okolnosťami. A však, povedala by som, že návštevnosť je porovnateľná, možno mierne vyššia,“ vysvetlila. Aj v tomto roku tam značnú časť návštevníkov tvoria poľskí turisti. „Očakávame však, že s koncom cestných prác a zlepšením počasia sa návštevnosť omnoho zvýši,“ dodala.