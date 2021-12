Nové opatrenia: Lockdown do 16. decembra pre všetkých, potom zvýhodnia očkovaných a prekonaných

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský predstavil opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré navrhuje konzílium odborníkov. Lengvarský ich prinesie na rokovanie koaličnej rady, ktoré bude o nich dnes (6.12.) diskutovať. Sme rodina je dlhodobo proti zvýhodňovaniu zaočkovaných ľudí. Naopak, strany SaS a Za ľudí žiadajú výhody pre zaočkovaných a prekonaných.

Minister a odborníci chcú do 16. decembra predĺžiť súčasný lockdown. Zároveň chcú prísnejšie kontroly a zaviesť režim OTP v diaľkových vlakových a autobusových spojoch.

Od 17. do 24. decembra by sa uvoľnili niektoré opatrenia pre očkovaných a prekonaných. Tí by mali napríklad povolený vstup do všetkých obchodov aj do prevádzok ako kaderníctvo, kozmetický salón či manikúra. Povolené by boli aj bohoslužby s obmedzenou kapacitou. V režime základ by mohli fungovať esenciálne obchody.

Po Vianociach od 25. decembra do 9. januára by v režime očkovaní a prekonaní mohli fungovať hotely s obmedzenou kapacitou, bohoslužby, fitness a reštaurácie by fungovali len cez okienko. Opäť by sa zatvorili všetky neesenciálne obchody a prevádzky starajúce sa o ľudské telo.

Minister Lengvarský dodal, že po deviatom januári znova vyhodnotia situáciu a pripravia nové opatrenia. Nie je vylúčené, že keď sa situácia zlepší, krajina znova prejde ku COVID automatu a regionálnym opatreniam. Verí, že návrh zvýši zaočkovanosť populácie.

Do 16. decembra 2021

- predĺženie lockdownu

- zvýšenie kontrol práce z domu

- zavedenie režimu OTP vo vlakoch a diaľkových atobusoch

Od 17. do 24. decembra 2021

Režim OP – očkovaní a prekonaní

OBCHODY, všetky obchody vrátane obchodov v nákupných centrách (1 os/15 m2)

STAROSTLIVOSŤ O ĽUDSKÉ TELO, základné prevádzky starostlivosti o ľudské telo, napríklad kaderník, holič, barber, manikúra, pedikúra (1 os/25 m2)

BOHOSLUŽBY (max 30 osôb alebo 1 os/m2)

Režim základ

ESENCIÁLNE OBCHODY otvorené do 22:00 h. (1 os/25m2)

Od 25.12. do 9.1. 2021

Režim OP - očkovaní a prekonaní

- hotely maximálne 75% kapacity, povinný PCR test (72 hod.) alebo Ag test (48 hod.) do doručenia výsledku z MOM, deti takýchto rodičov s testom podľa pravidiel ako pri rodičoch. - reštaurácie hotelov len výdaj cez okienko alebo na izbu

- spoločenské priestory hotelov zatvorené

BOHOSLUŽBY : max 30 osôb alebo 1 osoba na 25 m2

Vleky a otvorené lanovky, kabínkové lanovky zatvorené

FITNESS: 1 osoba na 25 m2, alebo 6 osôb

Režim základ:

Esenciálne obchody otvorené do 22.00 hod. (1 os na 25 m2)

Zatvorené neesenciálne obchody pre všetkých, vrátane obuvi a obchodov s domácimi potrebami a prevádzok starostlivosti o ľudské telo

O tomto návrhu bude rokovať koaličná rada. Sme rodina je dlhodobo proti zvýhodňovaniu zaočkovaných ľudí. Naopak, strany SaS a Za ľudí výhody pre zaočkovaných a prekonaných požadujú.