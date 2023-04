USA by mali prestať podporovať vojnu na Ukrajine, brazílsky prezident predostrel Si Ťin-pchingovi svoj návrh

15.4.2023 - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu povedal, že by Spojené štáty mali prestať podporovať vojnu na Ukrajine. Vyjadril sa tak počas svojej návštevy Číny, kde rokoval s jeho tamojším náprotivkom Si Ťin-pchingom . Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Spojené štáty musia prestať podporovať vojnu a začať hovoriť o mieri; Európska únia musí začať hovoriť o mieri, aby sme mohli presvedčiť ( Vladimira) Putina a ( Volodymyra) Zelenského , že mier je v záujme všetkých a že vojna je zatiaľ zaujímavá len pre nich dvoch,“ povedal Lula novinárom v Pekingu.Lula tiež prezradil, že počas rokovaní so Sim diskutovali aj o myšlienke vytvorenia skupiny lídrov „ochotných nájsť spôsob, ako dosiahnuť mier“.„Mám teóriu, ktorú som už obhajoval s ( Emmanuelom) Macronom, Olafom Scholzom z Nemecka a s ( Joeom) Bidenom a včera sme podrobne diskutovali so Si Ťin-pchingom. Je potrebné vytvoriť skupinu krajín ochotných nájsť spôsob, ako dosiahnuť mier,“ vyhlásil brazílsky prezident.Washington bol doteraz skeptický voči čínskemu pokusu byť mierotvorcom medzi Ruskom a Ukrajinou, pripomína CNN s tým, že svoje úsilie zameral na podporu Kyjevu.