V Taliansku uvoľňujú ďalšie opatrenia, od pondelka môžu ľudia vyraziť do parkov a pohostiť sa v reštauráciách

4.5.2020 - Taliani budú môcť od pondelka vyraziť do parkov a verejných záhrad na prechádzky, zabehať si alebo sa povoziť na bicykli. Návštevníci však musia dodržiavať aspoň metrové odstupy a zakázané sú pikniky. Detské ihriská tiež zostanú zatvorené.Podľa agentúry AP však Taliani vyrazili do ulíc už v nedeľu, pričom mnohí sa chránili maskami, no iní si ich pri rozhovoroch dávali dole.Experti pritom obyvateľov varujú, aby boli ďalej opatrní, a premiér Giuseppe Conte upozornil, že v prípade, že začne počet prípadov nákazy novým koronavírusom znovu stúpať, môžu ľudia o tieto slobody opäť prísť.Od pondelka budú môcť tiež kaviarne a reštaurácie ponúkať takeout. Povolené sú aj krátke pohrebné obrady, na ktorých sa však môže zúčastniť maximálne 15 trúchliacich s ochrannými maskami.Taliansko je s vyše 209-tisíc potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 a takmer 29-tisíc mŕtvymi jednou z najhoršie zasiahnutých krajín na svete.