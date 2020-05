Koronavírus: Na Slovensku pribudlo päť nakazených, Matovič oznámil spojenie dvoch fáz otvárania obchodov (online)

20:37 Prezidentské voľby v Bielorusku sa budú konať v lete podľa plánu, a to aj napriek pandémii koronavírusu. Oznámil to bieloruský líder Alexander Lukašenko.

20:02 Španielska vláda sa usiluje o predĺženie stavu núdze a vyvíja tlak na opozíciu, aby schválila jeho ďalšie predĺženie. V prípade, že by sa tak nestalo, mohlo by to podľa nej totiž „priniesť chaos“.