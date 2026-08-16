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16. augusta 2026
Známa Španielka Hermosová po dvoch rokoch opúšťa mexický tím Tigres
Španielska futbalová útočníčka Jennifer Hermosová hrala v Mexiku od júna 2022. Známa španielska futbalová reprezentantka Jennifer Hermosová opúšťa mexický klub Tigres Femenil. Futbalistka, ktorá ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Španielska futbalová útočníčka Jennifer Hermosová hrala v Mexiku od júna 2022.
Známa španielska futbalová reprezentantka Jennifer Hermosová opúšťa mexický klub Tigres Femenil. Futbalistka, ktorá stále v čele škandálu s nevyžiadaným bozkom po finále MS 2023 hrala za Tigres od roku 2024, predtým strávila 18 mesiacov v inom mexickom tíme Pachuca.
Tridsaťšesťročná útočníčka, ktorá v najcennejšom drese absolvovala už 125 duelov, vo vlasti pôsobila v Atléticu Madrid aj FC Barcelona, vo Francúzsku v tíme Paríž Saint-Germain.
„Odchádzam z Tigres veľmi spokojná so všetkým, čo som tu zažila, ale aj smutná, samozrejme, lebo nerada sa lúčim, no zároveň pevne verím, že toto je to najlepšie, čo sa mi v živote stalo,“ uviedla dojatá Hermoso vo videu na platforme X.
Jej odchod prichádza tri roky po známom škandále s Luisom Rubialesom, ktorý zásadne ovplyvnil jej kariéru a španielsky futbal. Po víťazstve Španielska na MS 2023 totiž Rubiales, vtedajší prezident Španielskej futbalovej federácie (RFEF), počas medailového ceremoniálu pobozkal Hermosovú na ústa bez jej súhlasu.
Incident vyvolal medzinárodný rozruch a následne viedol k odstúpeniu Rubialesa z jeho funkcií. Vo februári 2025 ho madridský súd uznal vinným zo sexuálneho obťažovania. Tento škandál hlboko poznačil nielen Hermosovej kariéru, ale aj celý španielsky futbal.
Zdroj: SITA.sk - Známa Španielka Hermosová po dvoch rokoch opúšťa mexický tím Tigres © SITA Všetky práva vyhradené.
Známa španielska futbalová reprezentantka Jennifer Hermosová opúšťa mexický klub Tigres Femenil. Futbalistka, ktorá stále v čele škandálu s nevyžiadaným bozkom po finále MS 2023 hrala za Tigres od roku 2024, predtým strávila 18 mesiacov v inom mexickom tíme Pachuca.
Tridsaťšesťročná útočníčka, ktorá v najcennejšom drese absolvovala už 125 duelov, vo vlasti pôsobila v Atléticu Madrid aj FC Barcelona, vo Francúzsku v tíme Paríž Saint-Germain.
„Odchádzam z Tigres veľmi spokojná so všetkým, čo som tu zažila, ale aj smutná, samozrejme, lebo nerada sa lúčim, no zároveň pevne verím, že toto je to najlepšie, čo sa mi v živote stalo,“ uviedla dojatá Hermoso vo videu na platforme X.
Jej odchod prichádza tri roky po známom škandále s Luisom Rubialesom, ktorý zásadne ovplyvnil jej kariéru a španielsky futbal. Po víťazstve Španielska na MS 2023 totiž Rubiales, vtedajší prezident Španielskej futbalovej federácie (RFEF), počas medailového ceremoniálu pobozkal Hermosovú na ústa bez jej súhlasu.
Incident vyvolal medzinárodný rozruch a následne viedol k odstúpeniu Rubialesa z jeho funkcií. Vo februári 2025 ho madridský súd uznal vinným zo sexuálneho obťažovania. Tento škandál hlboko poznačil nielen Hermosovej kariéru, ale aj celý španielsky futbal.
Zdroj: SITA.sk - Známa Španielka Hermosová po dvoch rokoch opúšťa mexický tím Tigres © SITA Všetky práva vyhradené.
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