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V Zákamennom otvoria najväčšiu „nonstopku“ na Slovensku. Návštevníkov pozývajú vytvoriť COOP rekord v nakupovaní v krojoch


Tagy: nonstop predajňa PPR

Na Orave bude toto leto rekordne dobré. V piatok 24. júla o 20.00 hod. slávnostne otvoria v Zákamennom najväčšiu predajňu Tempo SUPERMARKET 24/7 na Slovensku. Výnimočné podujatie spojí moderné ...



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p1014069 676x555 22.7.2026 (SITA.sk) - Na Orave bude toto leto rekordne dobré.


V piatok 24. júla o 20.00 hod. slávnostne otvoria v Zákamennom najväčšiu predajňu Tempo SUPERMARKET 24/7 na Slovensku. Výnimočné podujatie spojí moderné nakupovanie s goralskou tradíciou – návštevníci sa pri tejto príležitosti pokúsia vytvoriť COOP Jednota rekord v najväčšom počte zákazníkov nakupujúcich v krojoch. Zapojiť sa môže každý, kto príde v kroji alebo aspoň v jeho časti, napríklad v ľudovej košeli, klobúku či sukni, prípadne prezlečený za baču či honelníka. Chýbať nebudú ani atraktívne ceny. Výťažok z večerného predaja zároveň poputuje rodinám v núdzi.

Príďte v kroji otvoriť najväčšiu "nonstopku" na Slovensku


Nie každý deň má človek príležitosť byť pri otvorení najväčšej nonstop predajne na Slovensku. V Zákamennom sa takáto možnosť naskytne už 24. júla. Slávnostný večer ponúkne návštevníkom jedinečný program, ktorý prepojí moderné nakupovanie s miestnymi tradíciami a ukáže, že inovácie a goralské dedičstvo môžu ísť ruka v ruke. Súčasťou otvorenia bude aj pokus o COOP Jednota rekord v najväčšom počte zákazníkov nakupujúcich v krojoch.

Stačí kroj, chuť zabaviť sa a jedno euro


Do výnimočného nákupného večera sa môže zapojiť každý návštevník, ktorý príde medzi 20.00 a 21.00 hod. v kroji alebo aspoň v jeho časti, napríklad v ľudovej košeli, klobúku či sukni. Kreativite sa medze nekladú, vítaní sú aj tí, ktorí prídu prezlečení za baču či honelníka.

Podmienkou účasti je vek minimálne 18 rokov a nainštalovaná aplikácia COOP Klub, ktorá slúži ako vstupenka do predajne COOP Jednota 24/7. Ak ju ešte nemáte, organizátori vám s jej aktiváciou pomôžu priamo na mieste. Na zapojenie do rekordu stačí nakúpiť aspoň za jedno euro. Každý pokladničný doklad zároveň poslúži ako žreb do súťaže o atraktívne ceny.

V rámci podujatia organizátori vyžrebujú 20 výhercov, ktorí získajú nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote až 200 eur, ďalšie poukážky v rôznych hodnotách a originálne darčekové koše plné slovenských výrobkov.

Slávnostné otvorenie, ktoré pomôže dobrej veci


Večer v Zákamennom nebude len o rekorde v nakupovaní v krojoch a atraktívnych cenách. Každý nákup počas slávnostného otvorenia najväčšej automatizovanej predajne COOP Jednota 24/7 na Slovensku prispeje k dobrej veci. Výťažok z večerného predaja poputuje vybraným rodinám v núdzi.

Rezervujte si piatok 24. júla a príďte do Zákamenného zažiť výnimočné otvorenie najväčšej "nonstopky" na Slovensku. Príďte s rodinou, priateľmi či susedmi do Zákamenného, staňte sa súčasťou rekordu v nakupovaní v krojoch, zasúťažte si o atraktívne ceny a svojím nákupom prispejte rodinám v núdzi.

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Zdroj: SITA.sk - V Zákamennom otvoria najväčšiu „nonstopku“ na Slovensku. Návštevníkov pozývajú vytvoriť COOP rekord v nakupovaní v krojoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nonstop predajňa PPR
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