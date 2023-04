V Žiari nad Hronom rozmiestnili prvých 100 elektrických kolobežiek TIER

Prevádzka e-kolobežiek sa spustila v spolupráci so spoločnosťou TIER Mobility Slovakia s. r. o., ktorá v plnej miere investovala 80-tisíc eur. TIER vo svete prevádzkuje elektrické kolobežky, bicykle aj skútre. Pôsobí vo viac ako 560 mestách v 30 krajinách a od roku 2020 je uhlíkovo neutrálna, svojou činnosťou znižuje uhlíkovú stopu znížením emisií CO2 na exponovaných miestach.

Od štvrtka, 30. marca 2023 sú e-kolobežky v prevádzke aj v našom meste a obyvatelia ich môžu naplno využívať. Pokrytý je každý kút mesta, e-kolobežky sa momentálne nachádzajú napríklad na námestí, na sídlisku Etapa, pri MsKC, na Hviezdoslavovej ulici, pri nemocnici, na autobusovej stanici, pri športovej hale či na sídlisku Pod vršky.

Ako nám povedal pracovník spoločnosti TIER Matej Martinkovič, sú to najnovšie typy kolobežiek, aké sú momentálne k dispozícii. Jej výdrž je okolo 30 až 35 kilometrov, potom je potrebné ju dobíjať a maximálna možní rýchlosť závisí od každého miesta individuálne, podľa nastavenia.

Čo sa týka nášho mesta, štandardná rýchlosť bude 25 kilometrov za hodinu, avšak na miestach, na ktorých je to nevyhnutné, ako je napríklad Námestie Matice slovenskej, e-kolobežka automaticky spomalí. Pri miestach, kde nie je povolený vstup s e-kolobežkou, sa stroj automaticky zastaví a nebude možné s ňou ďalej ísť. Zaujímavosťou je, že nie je daný žiadny váhový limit osoby, ktorá na nej môže jazdiť.

Obyvatelia mesta vyjadrili z umiestnenia e-kolobežiek obavy, avšak podľa Martinkoviča sa nemajú čoho báť. „Obavy chápeme, ale čo sa týka upratovania, na to sú určení pracovníci, ktorí sa tomu budú pravidelne venovať. Rozumieme aj strachu vodičov, nie je možné, aby kolobežka zostala napríklad na ceste, ale aj to je záležitosť daných pracovníkov,“ povedal.

Pri väčšine vecí, ktoré sú nové, bývajú ľudia často skeptickí. Ako informuje riaditeľ Technických služieb Žiar nad Hronom Igor Rozenberg, hoci verejne dostupné e-kolobežky sú pre naše mesto nové, množstvo obyvateľov mesta ich má doma a pravidelne na nich jazdí. Dôležité je myslieť na pravidlá bezpečnej jazdy, podobne ako pri bicyklovaní.

Vo všeobecnosti platia rovnaké pravidlá ako pre bicykle, teda prednostne by mali jazdiť na cestičke pre cyklistov. Môžu prejsť aj po chodníku, ale len na pravej strane, rýchlosťou chôdze a nesmú chodcov nijakým spôsobom obmedzovať. Počas jazdy na kolobežke je dôležité vyhnúť sa alkoholu a pravidlo tiež hovorí, že na jednej e-kolobežke môže ísť len jeden človek.

Veková hranica na jazdenie na e-kolobežke je minimálne 15 rokov. Výnimku tvoria cesty pre cyklistov, poľné cesty, lesné cesty a obytné zóny. V obci alebo v meste mimo obytnej zóny deti pod 15 rokov na e-kolobežke jazdiť nemôžu.

Na to, kde sa kolobežky nachádzajú a aj v akom stave je ich batéria, budú dohliadať pracovníci technických služieb, ktorí sú na to určení. „Systém máme nastavený tak, že sa bude dohliadať na to, kde sa kolobežky nachádzajú a akým spôsobom sa pohybujú. Ohraničili sme mesto a je určená presná trasa, kadiaľ sa na nich môžu ľudia pohybovať. Nejaké zóny sme aj vyčlenili, napríklad mestský park, kde sa zatiaľ nebude dať kolobežkou ísť a automaticky ju vypne,“ vysvetľuje Igor Rozenberg.

Zároveň dodal, že pokiaľ bude požiadavka na to, aby sa hranica rozšírila a zahŕňala napríklad Ladomerskú Viesku či závod, dá sa to na diaľku softvérovo vyriešiť. „Našou úlohou ako technických služieb je starať sa o to, aby boli kolobežky na miestach, kde je o ne záujem a aby boli nabité. Budeme to prispôsobovať potrebám občanov a užívateľov e-kolobežiek,“ hovorí.

„Kolobežky prinesú do Žiaru alternatívnu formu dopravy. Ak to bude správne fungovať, časom by sa mohol objaviť napríklad aj elektrický bicykel alebo skúter. To je však ešte budúcnosť,“ uzatvára Rozenberg.

Princíp využívania e-kolobežiek bude fungovať prostredníctvom aplikácie. Do mobilu si stiahnete aplikáciu TIER a tá vás jednoducho navedie k tomu, aby ste sa ku kolobežke pripojili. Prenájom kolobežky bude stáť jedno euro, ktoré sa vám po bezpečnom umiestnení vráti naspäť. Poplatok za jazdu je 20 centov za minútu, ktoré sa vám budú automaticky odrátavať.

E-kolobežka má dva čipy, jeden na sledovanie batérie, druhý na sledovanie polohy. Práve prostredníctvom aplikácie budú môcť užívatelia vedieť, kde najbližšie sa pri ňom nachádza voľná kolobežka. Zároveň ich budú pracovníci pravidelne monitorovať a budú vedieť, kde sa nachádza a aj to, kto ju má. Taktiež budú vedieť, keď bude nesprávne či nebezpečne umiestnená.

V prípade, že sami uvidíte elektrickú kolobežku odloženú na nesprávnom alebo nebezpečnom mieste, môžete zavolať na číslo 0917 960 002 a pracovník, ktorý je na to určený, sa postará o to, aby bola urgentne premiestnená.