Briti uvalia nové sankcie proti ľudom, ktorí pomáhali ruským oligarchom Abramovičovi a Usmanovi skrývať majetok

Sankcie postihujú aj tri firmy

Byt prepísali na osemročnú dcéru

12.4.2023 - Veľká Británia uvalí nové finančné sankcie proti ľuďom skrývajúcim peniaze ruských oligarchov Romana Abramoviča Ališera Usmanova . Oznámilo to britské ministerstvo zahraničných vecí.Nové sankcie sú namierené proti ľuďom, ktorí „vedome pomáhali sankcionovaným ruským oligarchom pri skrývaní ich majetku". Týka sa to aj členov rodín niekoľkých osôb, voči ktorým sú uplatnené sankcie. Informuje o tom portál Politico.Nové sankcie uplatnia i voči dvom Cyperčanom, Demetrisovi Ioannidesovi a Christodoulosovi Vassiliadesovi, ktorí údajne pomohli Abramovičovi a Usmanovi vyhnúť sa finančným sankciám v Spojenom kráľovstve.Sankcie a zmrazenie majetku postihujú aj tri firmy, a to USM, Curzon Square Limited a Hanley Limited, ktoré sú úzko spojené s Usmanovom.Nedávno sa objavilo mnoho nových správ o tom, ako sa ruskí oligarchovia vyhýbajú britským sankciám tak, že odovzdávajú majetok do rúk členov rodiny alebo iných blízkych spoločníkov.Napríklad noviny The Times odhalili, že byt za 2,3 milióna libier v londýnskej štvrti Kensington vlastní osemročná dcéra bývalého ruského gubernátora.Najnovšie sankcie postihujú aj členov rodín oligarchov Vladimira Jevtušenkova, Sulejmana Kerimova