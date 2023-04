Chystá sa Kremeľ na ďalšiu mobilizáciu do vojny na Ukrajine? Parlament schválil elektronické povolávacie rozkazy

Proti bol iba jeden hlas

Mnoho Rusov sa odvodu vyhýbalo

Kremeľ popiera ďalšiu mobilizáciu

12.4.2023 (SITA.sk) - Horná komora ruského parlamentu v stredu schválila návrh zákona o elektronických povolávacích rozkazoch.Hlasovanie v Rade federácie bolo posledným potrebným krokom predtým, než sa legislatíva dostane k prezidentovi Vladimirovi Putinovi na podpis, aby vstúpila do platnosti. Očakáva sa, že ju Putin podpíše rýchlo.Štátna duma, dolná komora parlamentu, odobrila návrh v utorok. Legislatívu urýchlili, pretože ruská armáda sa pripravuje na očakávanú ukrajinskú protiofenzívu.Kritici Kremľa a ľudskoprávni aktivisti odsúdili novú legislatívu ako krok smerom k „digitálnemu vojenskému táboru“, ktorý dáva bezprecedentnú právomoc vojenským odvodovým úradom.Keď Rada federácie v stredu pojednávala o návrhu zákona, Ljudmila Narusovová, vdova po niekdajšom starostovi Petrohradu a Putinovom mentorovi Anatolijovi Sobčakovi, bola jediná členka komory, ktorá sa vyslovila proti nemu.Návrh podľa nej protirečí ústave a rôznym zákonom a aj jeho rýchle schválenie sa jej nepozdávalo.Súčasná ruská legislatíva o vojenskej službe vyžaduje osobné doručenie povolávacích listín. Mnoho Rusov sa v minulosti vyhýbalo odvodu tým, že neboli na svojej adrese.Návrh by však túto medzeru v zákone zatvoril. Zatiaľ čo oznámenia vydávané miestnymi vojenskými odvodovými úradmi budú aj naďalej posielať poštou, za platné sa budú považovať od momentu ich umiestnenia na štátny portál pre elektronické služby.Adresáti, ktorí sa vyhnú odvodu, nebudú môcť opustiť Rusko, suspendujú im vodičské preukazy a zakážu im predať ich byt i ďalší majetok.Keďže legislatívu predstavili v čase príprav na protiofenzívu, vyvolala obavy, že vláda začína ďalšiu mobilizáciu do vojny na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však novinárom povedal, že také plány nemajú.Návrh zákona je podľa neho potrebný na zefektívnenie zastaraného povolávacieho systému vzhľadom na nedostatky, ktoré odhalila „čiastočná mobilizácia“ na jeseň minulého roka.