Väčšina ľudí na Slovensku má strach, že si pri zdražovaní neporadí. Patríte medzi nich?

Tri najväčšie obavy Slovákov

Ľudí nezaujímajú politické šarvátky

Zlyháva komunikácia politických predstaviteľov

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Takmer tri štvrtiny obyvateľov Slovenska majú strach, že si pri aktuálnom zdražovaní neporadia. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre europoslankyňu Miriam Lexmann (KDH) a Európsku ľudovú stranu. Prieskum sa uskutočnil od 25. do 30. mája na vzorke 1 008 respondentov.„Niektorú z odpovedí ,zdražovanie’ alebo ,nebudeme mať dostatok peňazí na pokrytie bežných výdavkov’ uviedlo celkovo až 70 percent obyvateľov Slovenska. Preto sa téma súvisiaca s bežnými mesačnými výdavkami a znižujúcou sa životnou úrovňou stáva najväčšou obavou väčšiny obyvateľov,“ uviedol Martin Slosiarik z agentúry Focus.Z prieskumu ďalej vyplýva, že 53 percent obyvateľov Slovenska sa v súvislosti so svojou rodinou obáva najmä prudkého rastu cien. Zároveň viac ako 35 percent má strach z nárastu chudoby, nadmerného zadlženia sa a neschopnosti splácať úver.„Veľká väčšina obyvateľov Slovenska uvádza medzi tri svoje najväčšie obavy v súvislosti s vlastnou rodinou aktuálny nárast cien potravín, energií, pohonných látok alebo možný nedostatok peňazí v domácnosti. Je to jasný signál našej vláde aj Európskej únii, čím sa majú prioritne zaoberať a v čom je potrebné ľuďom okamžite pomôcť,“ zhodnotila Lexmann výsledky prieskumu.Keby mali ľudia na Slovensku rozhodnúť, ktorým témam sa má prioritne venovať EÚ, boli by to rastúce ceny energií, podpora ekonomiky a zamestnanosti, poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť, ale aj obrana EÚ a bezpečnostné otázky.„Vo výsledkoch je zreteľný odkaz ľudí naprieč regiónmi Slovenska, čo sú ich skutočné problémy. Je primárnou povinnosťou politikov ako v Bruseli, tak aj v Bratislave, prichádzať s riešeniami týchto výziev. Obyvateľov totiž vôbec nezaujímajú politické šarvátky, otváranie zmlúv o EÚ či lacné populistické ťahy alebo povrchné riešenia, ktorými sa niektorí politickí lídri často zaoberajú,“ apelovala Lexmann.Prieskum odhalil, že bezmála 60 percent oslovených obyvateľov Slovenska nevie uviesť, čo konkrétne pre nich EÚ v poslednom čase urobila.„Od vstupu do Únie v roku 2004 až do roku 2020 je celková čistá finančná pozícia Slovenska voči EÚ na úrovni 16,2 miliardy eur. Aj napriek pretrvávajúcim problémom a neschopnosti SR čerpať tieto prostriedky, už dnes máme vďaka eurofondom opravené mnohé cesty a železničné úseky, budujeme infraštruktúru – vodovody, kanalizácie, cyklocesty, zdravotnícke a komunitné zariadenia, študenti cestujú na Erasmus pobyty, modernizujeme školy či škôlky,“ zdôraznila europoslankyňa.Podľa nej napriek tomu ľudia podporu z EÚ nevnímajú a nedokážu ju vo svojom okolí identifikovať. Ako ďalej uviedla europoslankyňa, aj toto poukazuje na zlyhávanie komunikácie nielen zo strany EÚ, ale hlavne politických predstaviteľov SR. Aj tu vidí dôvody nízkej účasti v eurovoľbách či rozšírenosti dezinformácií o EÚ.