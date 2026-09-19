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19. septembra 2026
Väčšina Sloveniek vníma rozdiely v platoch, aj pri kariérnych príležitostiach majú muži navrch
Tagy: Prieskum rovnaké odmeňovanie
Ešte kritickejší pohľad majú obyvatelia Nemecka, Francúzska či Talianska. Ženy a muži vnímajú rovnosť na pracovisku výrazne rozdielne. Kým 70 % Sloveniek si myslí, že muži za rovnakú prácu ...
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19.9.2026 (SITA.sk) - Ešte kritickejší pohľad majú obyvatelia Nemecka, Francúzska či Talianska.
Ženy a muži vnímajú rovnosť na pracovisku výrazne rozdielne. Kým 70 % Sloveniek si myslí, že muži za rovnakú prácu zarábajú viac, tak medzi slovenskými mužmi tento názor zastáva sotva polovica. Ukázal to prieskum agentúry Go4insight, ktorý zverejnila pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa rovnakého odmeňovania.
Podľa výsledkov globálneho prieskumu si 44 % ľudí vo svete myslí, že muži za rovnakú prácu zarábajú viac, no približne rovnaký podiel (45 %) vníma odmeňovanie oboch pohlaví ako rovnaké. Na Slovensku je podľa prieskumu priepasť medzi názormi na túto problematiku výraznejšia. K názoru, že muži zarábajú viac sa prikláňa 58 % oslovených Slovákov, kým 30 % považuje platy žien a mužov na rovnakých pozíciách za rovnocenné.
V otázke rovnosti platov sa pritom pohľady žien a mužov na Slovensku výrazne rozchádzajú. Sedem z desiatich Sloveniek má pocit, že muži dostávajú za rovnakú prácu viac než ženy. Medzi mužmi si to myslí necelá polovica. Naopak, 41 % slovenských mužov tvrdí, že ženy a muži zarábajú približne rovnako. Medzi ženami je o tejto rovnosti presvedčených iba 18 %.
„Dáta ukazujú, že ženy a muži môžu tú istú situáciu na pracovisku prežívať a hodnotiť veľmi odlišne. Muži majú výrazne častejšie pocit rovnosti, zatiaľ čo ženy ju nemusia vnímať vôbec,“ uviedol Rastislav Kočan z prieskumnej agentúry Go4insight.
Prieskum ukázal, že platy pritom nie sú jedinou oblasťou, kde sa názory rozchádzajú. Až 71 % Sloveniek si totiž myslí, že ženy majú menej kariérnych príležitostí ako muži. Medzi slovenskými mužmi pritom tento názor zastáva 38 % respondentov, no takmer polovica vníma pracovné príležitosti za rovnaké.
Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš pripomenul, že podľa predbežných údajov Eurostatu dosahoval v roku 2024 rozdiel medzi priemernými hrubými hodinovými zárobkami mužov a žien na Slovensku 15,7 %, oproti 11,1 % v EÚ.
„Slovensko tak zostáva medzi krajinami s najvyšším rodovým mzdovým rozdielom v Únii. Tento údaj však neznamená, že žena dostáva za rovnakú prácu automaticky o takmer 16 % menej. Ide o neočistený ukazovateľ, ktorý zachytáva rozdiely naprieč celým pracovným trhom. Časť rozdielu môže súvisieť aj s diskrimináciou, zo samotného neočisteného údaja však nevieme určiť jej rozsah. Významnú úlohu zohráva aj rozdielne zastúpenie mužov a žien v jednotlivých profesiách a odvetviach či odlišný priebeh pracovnej kariéry. Ženy sú napríklad menej zastúpené v niektorých lepšie platených technických odboroch a častejšie prerušujú kariéru v súvislosti so starostlivosťou o deti. Pri znižovaní mzdového rozdielu je preto dôležité vytvárať podmienky na jednoduchší návrat rodičov na pracovný trh a zároveň rozširovať možnosti, aby dievčatá a ženy vnímali technické, vedecké či riadiace profesie ako prirodzenú kariérnu voľbu,“ zhodnotil analytik.
Slovensko pritom podľa prieskumnej agentúry nie je v Európe na konci rebríčka. Ešte kritickejší pohľad majú obyvatelia krajín, ktoré sú na rodovú rovnosť veľmi citlivé, ako Nemecko (71 %), Francúzsko (69 %) či Taliansko (62 %). V susednom Poľsku si vyššie zárobky za rovnakú prácu uvedomuje 50 % populácie.
Zdroj: SITA.sk - Väčšina Sloveniek vníma rozdiely v platoch, aj pri kariérnych príležitostiach majú muži navrch © SITA Všetky práva vyhradené.
Ženy a muži vnímajú rovnosť na pracovisku výrazne rozdielne. Kým 70 % Sloveniek si myslí, že muži za rovnakú prácu zarábajú viac, tak medzi slovenskými mužmi tento názor zastáva sotva polovica. Ukázal to prieskum agentúry Go4insight, ktorý zverejnila pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa rovnakého odmeňovania.
Priepasť medzi názormi
Podľa výsledkov globálneho prieskumu si 44 % ľudí vo svete myslí, že muži za rovnakú prácu zarábajú viac, no približne rovnaký podiel (45 %) vníma odmeňovanie oboch pohlaví ako rovnaké. Na Slovensku je podľa prieskumu priepasť medzi názormi na túto problematiku výraznejšia. K názoru, že muži zarábajú viac sa prikláňa 58 % oslovených Slovákov, kým 30 % považuje platy žien a mužov na rovnakých pozíciách za rovnocenné.
V otázke rovnosti platov sa pritom pohľady žien a mužov na Slovensku výrazne rozchádzajú. Sedem z desiatich Sloveniek má pocit, že muži dostávajú za rovnakú prácu viac než ženy. Medzi mužmi si to myslí necelá polovica. Naopak, 41 % slovenských mužov tvrdí, že ženy a muži zarábajú približne rovnako. Medzi ženami je o tejto rovnosti presvedčených iba 18 %.
Menej príležitostí
„Dáta ukazujú, že ženy a muži môžu tú istú situáciu na pracovisku prežívať a hodnotiť veľmi odlišne. Muži majú výrazne častejšie pocit rovnosti, zatiaľ čo ženy ju nemusia vnímať vôbec,“ uviedol Rastislav Kočan z prieskumnej agentúry Go4insight.
Prieskum ukázal, že platy pritom nie sú jedinou oblasťou, kde sa názory rozchádzajú. Až 71 % Sloveniek si totiž myslí, že ženy majú menej kariérnych príležitostí ako muži. Medzi slovenskými mužmi pritom tento názor zastáva 38 % respondentov, no takmer polovica vníma pracovné príležitosti za rovnaké.
Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš pripomenul, že podľa predbežných údajov Eurostatu dosahoval v roku 2024 rozdiel medzi priemernými hrubými hodinovými zárobkami mužov a žien na Slovensku 15,7 %, oproti 11,1 % v EÚ.
Európsky rebríček
„Slovensko tak zostáva medzi krajinami s najvyšším rodovým mzdovým rozdielom v Únii. Tento údaj však neznamená, že žena dostáva za rovnakú prácu automaticky o takmer 16 % menej. Ide o neočistený ukazovateľ, ktorý zachytáva rozdiely naprieč celým pracovným trhom. Časť rozdielu môže súvisieť aj s diskrimináciou, zo samotného neočisteného údaja však nevieme určiť jej rozsah. Významnú úlohu zohráva aj rozdielne zastúpenie mužov a žien v jednotlivých profesiách a odvetviach či odlišný priebeh pracovnej kariéry. Ženy sú napríklad menej zastúpené v niektorých lepšie platených technických odboroch a častejšie prerušujú kariéru v súvislosti so starostlivosťou o deti. Pri znižovaní mzdového rozdielu je preto dôležité vytvárať podmienky na jednoduchší návrat rodičov na pracovný trh a zároveň rozširovať možnosti, aby dievčatá a ženy vnímali technické, vedecké či riadiace profesie ako prirodzenú kariérnu voľbu,“ zhodnotil analytik.
Slovensko pritom podľa prieskumnej agentúry nie je v Európe na konci rebríčka. Ešte kritickejší pohľad majú obyvatelia krajín, ktoré sú na rodovú rovnosť veľmi citlivé, ako Nemecko (71 %), Francúzsko (69 %) či Taliansko (62 %). V susednom Poľsku si vyššie zárobky za rovnakú prácu uvedomuje 50 % populácie.
Zdroj: SITA.sk - Väčšina Sloveniek vníma rozdiely v platoch, aj pri kariérnych príležitostiach majú muži navrch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Prieskum rovnaké odmeňovanie
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