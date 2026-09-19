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19. septembra 2026

Zamestnanci hlásia málo nezákonnej činnosti. ÚOO vysvetľuje, prečo to nemusí znamenať, že problémy neexistujú



Nízky počet interných oznámení nemusí znamenať absenciu problémov. Ochotu zamestnancov oznamovať nekalé praktiky môže zvýšiť vzdelávanie. Bezplatný e-learning, ...



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dlug e1764789844535 19.9.2026 (SITA.sk) - Nízky počet interných oznámení nemusí znamenať absenciu problémov.


Ochotu zamestnancov oznamovať nekalé praktiky môže zvýšiť vzdelávanie. Bezplatný e-learning, ktorý firmám ponúka Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), podporila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.

Ako úrad priblížil, za štyri roky podali zamestnanci 27 ústredných orgánov štátnej správy svojim zamestnávateľom len 40 interných oznámení o nezákonnej činnosti. Tento nízky počet podľa ÚOO nemusí však znamenať, že v inštitúciách nie sú žiadne problémy. Môže to podľa úradu súvisieť s tým, či zamestnanci vedia, ako funguje oznamovací systém a či mu dôverujú.

Okrem kontroly fungovania systémov tak ÚOO zároveň vzdeláva zamestnancov a zodpovedné osoby. E-learnig od začiatku tohto roka do konca augusta absolvovalo takmer 1 900 ľudí a za minulý rok to bolo viac ako tisíc.

Kurzy pre zamestnancov aj zodpovedné osoby











„Štyridsať oznámení sa týka iba podnetov, ktoré zamestnanci podali priamo svojmu zamestnávateľovi prostredníctvom jeho vnútorného systému. Nezahŕňa oznámenia, ktoré smerovali priamo na ÚOO, prokuratúru alebo iné príslušné orgány,“ priblížil úrad. Predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová upozornila, že nestačí, aby organizácia mala oznamovací systém formálne zavedený.

Zamestnanec podľa nej potrebuje vedieť, že ho má, ako ho môže použiť a čo sa udeje po podaní oznámenia. Práve pre tento účel úrad vytvoril e-learning, ktorý je k dispozícii pre všetkých zamestnávateľov na Slovensku, ako v štátnej, tak aj v súkromnej sfére. E-learning obsahuje tri bezplatné online kurzy, ktoré reagujú na potrebu rôznych cieľových skupín, ktoré sa stretávajú s oznamovaním. Každý, kto má o kurzy záujem, si ich môže prejsť vlastným tempom. Po úspešnom absolvovaní si môže aj vygenerovať certifikát.

Základný kurz, ktorý je určený zamestnancom, vysvetľuje, ako funguje oznamovanie, čo môže byť predmetom, kam sa možno obrátiť a aké má oznamovateľ možnosti ochrany. Druhý kurz je pre zodpovedné osoby, ktoré na pracovisku prijímajú oznámenia a preverujú ich a tretí je pre zamestnancov správnych orgánov a prokuratúry. Cieľom tak podľa Dlugošovej je, aby ľudia vedeli, kam sa obrátiť, keď sa stretnú s nezákonným konaním a zároveň, aby prijímatelia oznámení vedeli správne reagovať.

E-learning podporila aj AZZZ SR


E-learning si našiel podporu aj u AZZZ SR. Ani podľa asociácie totiž nestačí, aby bol systém len formálne zavedený. Zamestnanec totiž musí vedieť, ako systém používať a zároveň dôverovať tomu, že jeho podnet bude riešený profesionálne citlivo. Zvyšovanie povedomia o ochrane oznamovateľov tak asociácia považuje za dôležitú súčasť prevencie rizík vo firmách.

„Včasné upozornenie na nezákonné alebo neetické konanie môže zamestnávateľovi umožniť problém identifikovať a riešiť skôr, ako prerastie do závažného právneho, ekonomického alebo reputačného problému,“doplnila AZZZ SR. Prezident asociácie Rastislav Machunka zdôraznil, že transparentné a etické pracovné prostredie je kľúčové pre stabilitu a dôveryhodnosť každej firmy a inštitúcie.

„Budovanie funkčného oznamovacieho systému vnímame ako prevenciu pred vážnymi reputačnými či finančnými škodami,“ dodal Machunka. Práve jednoducho dostupné a bezplatné vzdelávanie môže podľa asociácie prispieť k tomu, aby sa oznamovacie mechanizmy stali prirodzenou súčasťou firemnej kultúry a zodpovedného riadenia organizácií.












Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci hlásia málo nezákonnej činnosti. ÚOO vysvetľuje, prečo to nemusí znamenať, že problémy neexistujú © SITA Všetky práva vyhradené.

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