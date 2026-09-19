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19. septembra 2026
Zamestnanci hlásia málo nezákonnej činnosti. ÚOO vysvetľuje, prečo to nemusí znamenať, že problémy neexistujú
Nízky počet interných oznámení nemusí znamenať absenciu problémov. Ochotu zamestnancov oznamovať nekalé praktiky môže zvýšiť vzdelávanie. Bezplatný e-learning, ...
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19.9.2026 (SITA.sk) - Nízky počet interných oznámení nemusí znamenať absenciu problémov.
Ochotu zamestnancov oznamovať nekalé praktiky môže zvýšiť vzdelávanie. Bezplatný e-learning, ktorý firmám ponúka Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), podporila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.
Ako úrad priblížil, za štyri roky podali zamestnanci 27 ústredných orgánov štátnej správy svojim zamestnávateľom len 40 interných oznámení o nezákonnej činnosti. Tento nízky počet podľa ÚOO nemusí však znamenať, že v inštitúciách nie sú žiadne problémy. Môže to podľa úradu súvisieť s tým, či zamestnanci vedia, ako funguje oznamovací systém a či mu dôverujú.
Okrem kontroly fungovania systémov tak ÚOO zároveň vzdeláva zamestnancov a zodpovedné osoby. E-learnig od začiatku tohto roka do konca augusta absolvovalo takmer 1 900 ľudí a za minulý rok to bolo viac ako tisíc.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci hlásia málo nezákonnej činnosti. ÚOO vysvetľuje, prečo to nemusí znamenať, že problémy neexistujú © SITA Všetky práva vyhradené.
Ochotu zamestnancov oznamovať nekalé praktiky môže zvýšiť vzdelávanie. Bezplatný e-learning, ktorý firmám ponúka Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), podporila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.
Ako úrad priblížil, za štyri roky podali zamestnanci 27 ústredných orgánov štátnej správy svojim zamestnávateľom len 40 interných oznámení o nezákonnej činnosti. Tento nízky počet podľa ÚOO nemusí však znamenať, že v inštitúciách nie sú žiadne problémy. Môže to podľa úradu súvisieť s tým, či zamestnanci vedia, ako funguje oznamovací systém a či mu dôverujú.
Okrem kontroly fungovania systémov tak ÚOO zároveň vzdeláva zamestnancov a zodpovedné osoby. E-learnig od začiatku tohto roka do konca augusta absolvovalo takmer 1 900 ľudí a za minulý rok to bolo viac ako tisíc.
Kurzy pre zamestnancov aj zodpovedné osoby
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci hlásia málo nezákonnej činnosti. ÚOO vysvetľuje, prečo to nemusí znamenať, že problémy neexistujú © SITA Všetky práva vyhradené.
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