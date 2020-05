Väčšina spoločností neotvorí svoje pracoviská po zrušení vládnych obmedzení, budú preferovať vlastné prísnejšie štandardy

Firmy sa musia pripraviť na návrat ľudí

22.5.2020 (Webnoviny.sk) - Väčšina spoločností vo svete chce postupovať pri návrate svojich zamestnancov do kancelárií z homeofficu po skončení koronakrízy opatrne a postupne. Len 20 % spoločností znovuotvorí svoje pracovisko hneď po zrušení vládnych obmedzení.Väčšia časť, celkom 42 %, tak urobí až po splnení svojich vlastných štandardov, ktoré sú veľakrát prísnejšie ako nariadenia vlády.Vyplýva to z celosvetového prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Zamestnávatelia podľa prieskumu aktuálne do svojich pracovísk zabezpečujú bezdotykové technológie a obmedzujú návštevy.Skôr či neskôr sa zamestnanci začnú vracať z home officov späť do svojich kancelárií. Nielen oni, ale hlavne zamestnávatelia sa však musia na situáciu spojenú s návratom ľudí do pracovných priestorov poriadne pripraviť."Výsledky poukazujú na veľmi pozitívny prístup väčšiny z dopytovaných zamestnávateľov," konštatovala spoločnosť CBRE.Spoločnosť CBRE analyzovala 203 opatrení viacerých spoločností po celom svete, na základe ktorých sa ukázalo, že približne polovica z nich používa na zvýšenie čistoty v kancelárskych priestoroch práve bezdotykové technológie.Zároveň, väčšina dodržiava aj normy týkajúce sa odstupov medzi zamestnancami. Veľké percento spoločností poskytlo svojim zamestnancom ochranu tváre - rúška.Menej ako tretina z nich však bude aj reálne vyžadovať, aby ich zamestnanci nosili vo všetkých priestoroch firmy, a to až dovtedy, kým o tom vláda nerozhodne inak.„Podľa našich zistení sa takmer všetci zamestnávatelia intenzívne zaoberajú myšlienkou znovuotvorenia svojich kancelárií. Niektorí na to idú pozvoľnejšie, iní razantnejšie. Vo všeobecnosti však môžeme konštatovať, že zavádzanie príslušných opatrení sa deje vo viacerých fázach, pričom takmer všetci prijímajú jednak opatrenia procesného charakteru, ale zabezpečujú aj materiálové vybavenie. Hlavným cieľom všetkých menovaných opatrení je však v rôznej miere eliminovať potenciálne riziko nákazy a vytvoriť tak bezpečnejšie pracovné prostredie pre svojich zamestnancov,“ povedal Head of Building Consultancy v CBRE Tomáš Pecek.Z prieskumu ďalej vyplýva, že 45 % opýtaných organizácií sa bude v otázke dodržiavania sociálneho odstupu na pracovisku riadiť usmerneniami vlády a zdravotníckych organizácií.Ďalších 34 % firiem si stanovilo svoj vlastný štandard, ktorý môže presahovať miestne nariadenia, podľa ktorých by mal byť odstup najmenej 2 metre.Až 59 % firiem poskytne svojim zamestnancom rúška. Celkom 28 % z nich zase bude od svojich zamestnancov požadovať zakrytie tváre v priestoroch spoločnosti, avšak so svojim vlastným rúškom.Celkom 42 % firiem bude od svojich zamestnancov vyžadovať nosenie rúšok tak, ako to nariadila miestna samospráva a zdravotnícke organizácie.Iba 21 % firiem povolí návštevy na svoje pracoviská už v prvých fázach znovuotvorenia svojich priestorov.Celkom 45 % firiem bude od svojich zamestnancov vyžadovať, aby pred návratom do práce sami vykonali test na príznaky koronavírusu, pričom 13 % zo zamestnancov bude vykonávať svojim zamestnancom skríning až na pracovisku.