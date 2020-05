Vodička, ktorá spôsobila tragickú dopravnú nehodu v Košickom kraji bola pod vplyvom drog

S autom zišla z cesty a vrazila do stromu

Vodička požila drogy pred jazdou

22.5.2020 (Webnoviny.sk) - Pod tragickú aprílovú nehodu, ktorá si vyžiadala život 29-ročného muža, sa podpísali drogy. Vyplýva to z výsledkov vyšetrenia krvi vodičky, ktorá koncom apríla nezvládla jazdu v katastri obce Čečejovce v okrese Košice okolie.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová, 30-ročná vodička začala na rovnom úseku predbiehať kamión, no zišla z cesty.Auto sa vrátilo naspäť na cestu, no znovu zišlo z cesty do priekopy, prevrátilo sa cez strechu a vrazilo do stromu.Následne dopadlo na kolesá. O život vtedy prišiel jej o rok mladší spolujazdec. Policajti dokumentujúci tragickú dopravnú nehodu našli pri havarovanom aute kabelku, v ktorej bolo vrecúško s obsahom zelenej sušiny, dve drvičky tabaku, plastová tuba s nezisteným obsahom, drevená fajka aj plechové puzdro s obsahom farebných plastových trubičiek.Ako uviedla Ivanová, pre podozrenie, že drogy sa môžu nachádzať aj v organizme vodičky, jej bol na zistenie prítomnosti omamných látok odobratý biologický materiál.Špecializované zdravotnícke pracovisko potvrdilo v krvi vodičky prítomnosť metamfetamínu (pervitín), amfetamínu a nikotínu.V súčasnej dobe ešte prebieha znalecké dokazovanie, preto po doručení všetkých výsledkov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície urobí všetky potrebné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.