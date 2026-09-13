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 24hod.sk    Šport

13. septembra 2026

Zapletalová s prehľadom postúpila do finále. Chcem čerešničku na torte, vraví rýchla Slovenka



Emma Zapletalová v nedeľu zabojuje o titul na výberovom šampionáte v Budapešti. Prvú časť budapeštianskej misie v sobotu večer slovenská reprezentantka s prehľadom zvládla. Keď Emma ...



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emma_hungary 676x451 13.9.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová v nedeľu zabojuje o titul na výberovom šampionáte v Budapešti.


Prvú časť budapeštianskej misie v sobotu večer slovenská reprezentantka s prehľadom zvládla.

Keď Emma Zapletalová dobiehala do cieľa svojho semifinálového behu na 400 m prekážok na výberovom šampionáte World Athletics Ultimate Championship v Budapešti, súperky sa jej z dostatočnej vzdialenosti pozerali na chrbát.

Čerstvá majsterka Európy z Birminghamu predviedla výkon 52,93 s, šiesty najlepší vo svojej kariére. Zvíťazila s náskokom ôsmich desatín sekundy. Gianna Woodruffová z Panamy finišovala na druhom mieste výkonom 53,73.

Belgičanka Paulien Couckuytová bola ešte o osem stotín pomalšia. Jej najväčšie americké konkurentky Jasmine Jonesová a Anna Cockrellová sa obe predstavili v druhom semifinálovom behu. Finále je na programe v nedeľu o 18.08 h.

Cítila sa ako doma


"Je to veľkolepý šampionát, preto som celkom nevedela, čo od neho očakávať, ale naozaj sa mi to páči. Som tu jediná zo Slovenska a je to príjemný pocit reprezentovať svoju krajinu na takomto podujatí. Keď som vstúpila na plochu, hneď som zbadala, koľko fanúšikov zo Slovenska ma prišlo podporiť a fandiť mi. Fantázia. Cítila som sa ako doma. Dobre sa vyspím a do finále dám všetko – budem bojovať o trofej. Zajtra sa musím sústrediť najmä na seba a svoj výkon," vravela Emma Zapletalová, cituje ju web atletika.sk.

Chce aj desiate víťazstvo


V tejto sezóne slovenská kométa preletela nad prekážkami deväťkrát víťazne, čiže v nedeľu môže zaokrúhliť svoj víťazný počet a šampiónsky status.

Z veľkých pretekov dosiaľ nevyhrala len na prestížnom mítingu Diamantovej lige v Zürichu a vo finále DL v Bruseli a tiež na podujatí nižšej kategórie v Záhrebe. Minulý rok, akokoľvek bol pre ňu prelomový, ukončila len s troma víťazstvami.

Čerešnička na torte?


"Idem zabojovať, potom môžem dať bodku za touto úžasnou sezónou. Budem sa snažiť ukončiť ju čerešničkou na torte,“ vyhlásila Emma Zapletalová a ešte dodala: "Minulý týždeň som v Bruseli povedala trénerovi, že už sa teším na prípravu na novú sezónu. Ešte som ani neskončila túto… Neviem, či je to dobre, alebo nie.“



Zdroj: SITA.sk - Zapletalová s prehľadom postúpila do finále. Chcem čerešničku na torte, vraví rýchla Slovenka © SITA Všetky práva vyhradené.

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