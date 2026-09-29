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 24hod.sk    Šport

29. septembra 2026

Valjentov spoluhráč sa bizarne zranil a skončil v nemocnici. V jedálni na neho spadol panel zo steny


Tagy: brankár Zranenie

RCD Mallorca oznámila, že 42-ročný gólman sa dobre zotavuje, lekári monitorujú jeho stav a vylúčili ďalšie komplikácie. Brankár klubu RCD Mallorca Iván "Pichu" Cuéllar utrpel zranenie ...



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morocco_france_wcup_soccer_81955 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - RCD Mallorca oznámila, že 42-ročný gólman sa dobre zotavuje, lekári monitorujú jeho stav a vylúčili ďalšie komplikácie.


Brankár klubu RCD Mallorca Iván "Pichu" Cuéllar utrpel zranenie hlavy, keď sa naňho v jedálni tréningového centra klubu zrútila "veľká konštrukcia" a skončil v nemocnici.

Malo ísť o veľký panel, ktorý sa uvoľnil zo steny. Pod dohľadom lekárov mal byť 24 hodín a v prípade, že sa nevyskytnú komplikácie, tak ho mali nasledujúci deň pustiť domov.

Napriek obavám, ktoré nehoda vyvolala, Mallorca oznámila, že 42-ročný gólman sa dobre zotavuje, lekári monitorujú jeho stav a vylúčili ďalšie komplikácie.

Hráči, ktorých vedie bývalý útočník Espanyolu Barcelona Luis García, sa pripravujú na nedeľný (4.10.) zápas druhej španielskej ligy na ihrisku Girony.

Oba kluby v minulej sezóne zostúpili z La Ligy a v aktuálnom ročníku majú po siedmich zápasoch na konte zhodne 13 bodov.

Kvôli Cuéllarovmu zraneniu má tréner García obmedzené možnosti na poste náhradného brankára, keďže Lucas Bergström je momentálne s fínskou reprezentáciou.

Arnau Tenas, brankárska jednotka Mallorcy v tejto sezóne, je jediným dostupným gólmanom prvého tímu. V klube pôsobí aj slovenský reprezentančný obranca Martin Valjtent, ktorý je na súpiske Vladimíra Weissa st. pre Ligu národov.


Zdroj: SITA.sk - Valjentov spoluhráč sa bizarne zranil a skončil v nemocnici. V jedálni na neho spadol panel zo steny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: brankár Zranenie
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