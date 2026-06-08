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08. júna 2026
Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil kariéru: Musím dať jednu veľkú bodku
Tagy: Juraj Kucka
Kucka, ktorý sa vlani rozlúčil so Slovanom Bratislava, stihol odohrať za Prievidžanov sedem duelov v 3. lige.
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Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal.
Kucka, ktorý sa vlani rozlúčil so Slovanom Bratislava, stihol odohrať za Prievidžanov sedem duelov v 3. lige. Klub obsadil v súťaži 3. miesto a Kucka absolvoval svoj posledný duel v kariére na pôde Rače (1:1). Predtým nefiguroval 30. mája v zostave „baníkov“ v domácom súboji proti Gabčíkovu (3:2), keďže reprezentoval Slovensko na domácich ME v malom futbale. „Veľmi ma mrzí, že som nemohol hrať posledný domáci zápas. Byť na ihrisku, štadióne a rozlúčiť sa s vami. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za podporu, ktorú ste nám všetkým počas sezóny dávali. Ja osobne som si to veľmi užil, aj keď som si to predstavoval trochu inak, keďže tých zápasov mohlo byť viac. Potvrdilo sa mi, že za tým už musím dať jednu veľkú bodku a povedať jedno veľké ďakujem. Baníku budem držať palce,“ povedal Kucka v príhovore na sociálnych sieťach Prievidžanov.
V Slovane pôsobil od roku 2022 a strelil za neho 15 gólov. Predtým hrával za FC Watford, AC Miláno, Parmu, Trabzonspor, FC Janov či Spartu Praha. Počas šestnástich rokov odohral za Slovensko dovedna 112 zápasov a v historickom reprezentačnom rebríčku figuruje na treťom mieste. V poradí strelcov je so 14 gólmi na šiestom mieste spoločne s Miroslavom Karhanom a Marekom Mintálom. Zúčastnil sa na všetkých štyroch vrcholných podujatiach, na ktorých Slovensko štartovalo v novodobej ére, teda na MS v Juhoafrickej republike v roku 2010 a na všetkých troch európskych šampionátoch (2016, 2020, 2024). V národnom tíme debutoval v novembri 2008 v Žiline v prípravnom zápase proti Lichtenštajnsku (4:0). Premiérový reprezentačný gól si pripísal v auguste 2008 v Klagenfurte vo víťaznom stretnutí s Rakúskom (2:1).
Tagy: Juraj Kucka
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