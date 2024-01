Zomrel futbalový cisár Franz Beckenbauer, dožil sa 78 rokov

aktualizované 8. januára 18:14



Najväčšia futbalová legenda Nemecka

Strata pre futbal a celú krajinu

8.1.2024 (SITA.sk) -Vo veku 78 rokov v nedeľu odišiel na večnosť legendárny nemecký futbalista a neskôr úspešný tréner Franz Beckenbauer Ako referuje web denníka Bild, správu o smrti „cisára Franza“ zverejnila jeho rodina prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia.„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že náš milovaný manžel a otec Franz Beckenbauer včera, v nedeľu, zomrel pokojne v spánku, obklopený svojou rodinou. Žiadame vás, aby ste v tichosti smútili a zdržali sa akýchkoľvek otázok,“ uviedli Beckenbauerovi najbližší vo vyhlásení.Rodák z Mníchova je považovaný za najväčšiu futbalovú legendu Nemecka. V roku 1974 sa stal majstrom sveta ako hráč a o 16 rokov neskôr to zopakoval v pozícii kouča nemeckej reprezentácie.Väčšinu hráčskej kariéry strávil v Bayerne Mníchov, s ktorým sa trikrát stal európskym klubovým šampiónom.„Som v hlbokom šoku, hoci som vedel, že Franz sa necíti dobre. Jeho smrť je stratou pre futbal a pre celé Nemecko. Bol jedným z najlepších ako hráč i tréner, a to aj mimo ihriska. Franz bol vynikajúca a celosvetovo uznávaná osobnosť, nielen vo futbale. Každý, kto ho poznal, vie, aký bol Franz skvelý a veľkorysý človek. Opustil nás dobrý kamarát. Bude mi chýbať. Všetkým nám bude chýbať,“ vyhlásil kapitán majstrov sveta z roku 1990 Lothar Matthäus , ktorý bol blízkym priateľom Franza Beckenbauera.Beckenbauer sa už dávnejšie stiahol do úzadia, keďže poriadne mu dali zabrať klebety súvisiace s organizovaním majstrovstiev sveta v Nemecku v roku 2006 i smrť jeho syna Stephana v roku 2015.Odvtedy sa jeho zdravotný stav zhoršil. Postihol ho infarkt oka, podstúpil operáciu srdca a trpel Parkinsonovou chorobou s pridruženou demenciou.