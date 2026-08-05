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Zažite magický Rokfort na Liptove: čaká vás deň plný kúziel a živý had!
Tagy: Demänová Rezort Liptov PR
Kúzelný Rokfort na Liptove: čaká vás deň plný mágie! Zakončite letné prázdniny vo veľkom štýle, na ktorý budú deti spomínať ešte dlho! V sobotu 29. augusta 2026 sa obľúbený
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5.8.2026 (SITA.sk) - Kúzelný Rokfort na Liptove: čaká vás deň plný mágie!
Zakončite letné prázdniny vo veľkom štýle, na ktorý budú deti spomínať ešte dlho! V sobotu 29. augusta 2026 sa obľúbený Demänová Rezort na Liptove premení na legendárnu školu čarodejníctva. Na rodiny s deťmi čaká celodenné dobrodružstvo plné kúziel, magických stanovíšť a stretnutí s ikonickými postavami.
S príchodom konca prázdnin pripravil Demänová Rezort pre malých aj veľkých návštevníkov jedinečný celodenný zážitok, kedy sa celý areál premení na čarodejnícky svet. Cesta za dobrodružstvom sa začne na ikonickom nástupišti 9 a ¾, kde čarodejnícky tím privíta všetkých malých čarodejníkov aj zvedavých muklov. Počas dňa sa deti stanú študentmi neobyčajnej školy a absolvujú zážitkové vyučovacie hodiny. Vyskúšajú si presádzanie hlučných mandragor, naučia sa obranné kúzla na hodine dobra, namiešajú si vlastné elixíry a osvoja si správny švih prútikom.
Okrem netradičného vyučovania bude v celom rezorte pripravených až 16 zábavných stanovíšť. Malí aj veľkí si preveria svoju rovnováhu pri lete na metle v metlobale, otestujú svoj postreh v Bankýrovej mincovej výzve v Gringottbanke, porovnajú si sily s polobrom Hagridom alebo si v tvorivých dielňach vyrobia svoj vlastný čarodejnícky prútik. Atmosféru dotvoria stretnutia so známymi postavami, medzi ktorými nebude chýbať múdry Dumbledore, Hagrid či obľúbený škriatok Dobby, ktorý deti roztancuje na bláznivej minidisco.
Najväčšie nadšenie však prinesie večerný program na hlavnom pódiu. Návštevníkom sa predstaví obávaná Bellatrix Lestrangeová. Pre všetkých odvážlivcov je pripravená neopakovateľná príležitosť odfotografovať sa na pamiatku priamo s Bellatrix a jej skutočným, živým exotickým hadom.
Pre hostí, ktorí si chcú zážitok vychutnať naplno, ponúka rezort ubytovaciu vychytávku v podobe špeciálnej Rokfortskej komnaty kúziel. Standard apartmán sa na tento čas premení na magickú izbu dýchajúcu atmosférou slávnej školy mágie, v ktorej ubytovaných hostí čaká aj malé tematické prekvapenie.
Celodenný magický program a všetky atrakcie majú ubytovaní hostia automaticky v cene svojho pobytu. Rezort je v tento deň otvorený aj pre širokú verejnosť, tí si môžu celodennú vstupenku zakúpiť priamo na recepcii rezortu v cene 10 € na osobu. Podrobnosti o podujatí a možnosti rezervácie ubytovania nájdete na oficiálnych stránkach rezortu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zažite magický Rokfort na Liptove: čaká vás deň plný kúziel a živý had! © SITA Všetky práva vyhradené.
Zakončite letné prázdniny vo veľkom štýle, na ktorý budú deti spomínať ešte dlho! V sobotu 29. augusta 2026 sa obľúbený Demänová Rezort na Liptove premení na legendárnu školu čarodejníctva. Na rodiny s deťmi čaká celodenné dobrodružstvo plné kúziel, magických stanovíšť a stretnutí s ikonickými postavami.
S príchodom konca prázdnin pripravil Demänová Rezort pre malých aj veľkých návštevníkov jedinečný celodenný zážitok, kedy sa celý areál premení na čarodejnícky svet. Cesta za dobrodružstvom sa začne na ikonickom nástupišti 9 a ¾, kde čarodejnícky tím privíta všetkých malých čarodejníkov aj zvedavých muklov. Počas dňa sa deti stanú študentmi neobyčajnej školy a absolvujú zážitkové vyučovacie hodiny. Vyskúšajú si presádzanie hlučných mandragor, naučia sa obranné kúzla na hodine dobra, namiešajú si vlastné elixíry a osvoja si správny švih prútikom.
Až 16 stanovíšť, metlobal a známe postavy
Okrem netradičného vyučovania bude v celom rezorte pripravených až 16 zábavných stanovíšť. Malí aj veľkí si preveria svoju rovnováhu pri lete na metle v metlobale, otestujú svoj postreh v Bankýrovej mincovej výzve v Gringottbanke, porovnajú si sily s polobrom Hagridom alebo si v tvorivých dielňach vyrobia svoj vlastný čarodejnícky prútik. Atmosféru dotvoria stretnutia so známymi postavami, medzi ktorými nebude chýbať múdry Dumbledore, Hagrid či obľúbený škriatok Dobby, ktorý deti roztancuje na bláznivej minidisco.
Nezabudnuteľný večerný program a magická atmosféra
Najväčšie nadšenie však prinesie večerný program na hlavnom pódiu. Návštevníkom sa predstaví obávaná Bellatrix Lestrangeová. Pre všetkých odvážlivcov je pripravená neopakovateľná príležitosť odfotografovať sa na pamiatku priamo s Bellatrix a jej skutočným, živým exotickým hadom.
Pre hostí, ktorí si chcú zážitok vychutnať naplno, ponúka rezort ubytovaciu vychytávku v podobe špeciálnej Rokfortskej komnaty kúziel. Standard apartmán sa na tento čas premení na magickú izbu dýchajúcu atmosférou slávnej školy mágie, v ktorej ubytovaných hostí čaká aj malé tematické prekvapenie.
Vstupenky pre hostí aj verejnosť
Celodenný magický program a všetky atrakcie majú ubytovaní hostia automaticky v cene svojho pobytu. Rezort je v tento deň otvorený aj pre širokú verejnosť, tí si môžu celodennú vstupenku zakúpiť priamo na recepcii rezortu v cene 10 € na osobu. Podrobnosti o podujatí a možnosti rezervácie ubytovania nájdete na oficiálnych stránkach rezortu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zažite magický Rokfort na Liptove: čaká vás deň plný kúziel a živý had! © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Demänová Rezort Liptov PR
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