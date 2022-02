Prezidentka SR Zuzana Čaputová zvažuje právne kroky pre tvrdenia politikov o americkom vplyve na jej osobu. Uviedla to v stredajšej relácii Braňo Závodský Naživo rádia Expres. Podobné vyjadrenia považuje za absurdné.



"Takéto výroky sú absolútne nezodpovedné, pretože sú klamstvom. A som presvedčená o tom, že ľudia, ktorí ich tvrdia, vedia, že klamú, že to nie je náhodné. Je to politická hra, ale toto je za hranicou politickej kultúry alebo toho, čo je vhodné. Dokonca si myslím, že aj za hranicou toho, čo je zákonné," uviedla prezidentka.

S kritikou prezidentky Zuzany Čaputovej najčastejšie prichádzajú opoziční poslanci Smeru, ĽSNS či odídenci od Kotlebu z hnutia Republika. Kritizujú jej postoj v zahraničnopolitických otázkach a hovoria, že je pod vplyvom americkej ambasády.

Prezidentka Čaputová by mohla podať trestné oznámenie za ohováranie či žalobu v civilnom konaní, ako to urobili v podobných prípadoch bývalí prezidenti Andrej Kiska či Ivan Gašparovič (opisy ich prípadov sú nižšie v texte).

Predseda Smeru Robert Fico zareagoval na prezidentkino zvažovanie právnych krokov ďalším opakovaním útoku: „Pani prezidentka zadefinovala svoju pozíciu. Táto pozícia nie je slovenská ani európska, je čisto proamerická. Preto oceňujem, že ju takto zadefinovala. Plne rešpektujem, že pani prezidentka sa jasne prihlásila k svojim koreňom, ale nemôžem s jej postojom súhlasiť,“ povedal Fico v stredu na tlačovke Smeru. Prezidentku potom vyzval, aby si vybavila americké občianstvo a išla robiť veľvyslankyňu USA na Slovensku, lebo táto pozícia bude voľná.