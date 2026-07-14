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14. júla 2026
Yamal bude hrať proti Francúzsku bez strachu. Ako darček k narodeninám si praje postup do finále MS 2026
Talent z FC Barcelona pripomenul, že v živote sú oveľa ťažšie situácie ako "len" futbalový zápas. Mladý španielsky futbalový reprezentant Lamine Yamal v pondelok 13. júla oslávil 19. narodeniny a ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Talent z FC Barcelona pripomenul, že v živote sú oveľa ťažšie situácie ako "len" futbalový zápas.
Mladý španielsky futbalový reprezentant Lamine Yamal v pondelok 13. júla oslávil 19. narodeniny a isto by si rád daroval k sviatku postup do finále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Španielov už v utorok čaká semifinále proti Francúzom, Yamal do tohto súboja chce nastúpiť bez strachu.
Talent Španielska a hráč FC Barcelona si získal pozornosť médií už po štvrťfinálovom víťazstve Španielska nad Belgickom (2:1), keď povedal, že strach by mala mať skôr francúzska reprezentácia vzhľadom na predošlé prehry s výberom "La Furia Roja".
"Bola to odpoveď na otázku, či sa bojím Francúzska. A ja som odpovedal, že nie. Sme majstri Európy. Je to jednoducho futbal," vysvetlil Yamal. K narodeninám si kúpil mohutný náhrdelník s drahokamami, ktorý mal na sebe počas pondelkovej tlačovej konferencie. Skutočným darčekom by však pre neho bol postup do nedeľňajšieho finále MS 2026.
"Zatiaľ som nedostal veľa darčekov. Najlepší darček by bolo víťazstvo v utorok a cesta do New Yorku," prezradil. Napriek tomu, že ostatné hviezdy tohto turnaja sa môžu pochváliť vysokým počtom gólov, Yamal skóroval iba raz, no je pripravený pridať ďalšie góly proti Francúzsku.
"Nesústredím sa výlučne na góly, ale vždy je niečo výnimočné streliť gól v takomto zápase. Prijímam výzvu. Preto som sem prišiel," sľúbil mladík a avizoval "krásny zápas pre divákov". "Toto bude zápas, na ktorý všetci čakali," pripomenul.
Napriek vážnosti súboja zostáva pokojný. "Existujú oveľa ťažšie situácie v živote ako futbalový zápas, preto som pokojný. Necítim žiadny extra tlak, pôjdem hrať ako vždy a dám do toho všetko pre tím," zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Yamal bude hrať proti Francúzsku bez strachu. Ako darček k narodeninám si praje postup do finále MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý španielsky futbalový reprezentant Lamine Yamal v pondelok 13. júla oslávil 19. narodeniny a isto by si rád daroval k sviatku postup do finále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Španielov už v utorok čaká semifinále proti Francúzom, Yamal do tohto súboja chce nastúpiť bez strachu.
Talent Španielska a hráč FC Barcelona si získal pozornosť médií už po štvrťfinálovom víťazstve Španielska nad Belgickom (2:1), keď povedal, že strach by mala mať skôr francúzska reprezentácia vzhľadom na predošlé prehry s výberom "La Furia Roja".
"Bola to odpoveď na otázku, či sa bojím Francúzska. A ja som odpovedal, že nie. Sme majstri Európy. Je to jednoducho futbal," vysvetlil Yamal. K narodeninám si kúpil mohutný náhrdelník s drahokamami, ktorý mal na sebe počas pondelkovej tlačovej konferencie. Skutočným darčekom by však pre neho bol postup do nedeľňajšieho finále MS 2026.
"Zatiaľ som nedostal veľa darčekov. Najlepší darček by bolo víťazstvo v utorok a cesta do New Yorku," prezradil. Napriek tomu, že ostatné hviezdy tohto turnaja sa môžu pochváliť vysokým počtom gólov, Yamal skóroval iba raz, no je pripravený pridať ďalšie góly proti Francúzsku.
"Nesústredím sa výlučne na góly, ale vždy je niečo výnimočné streliť gól v takomto zápase. Prijímam výzvu. Preto som sem prišiel," sľúbil mladík a avizoval "krásny zápas pre divákov". "Toto bude zápas, na ktorý všetci čakali," pripomenul.
Napriek vážnosti súboja zostáva pokojný. "Existujú oveľa ťažšie situácie v živote ako futbalový zápas, preto som pokojný. Necítim žiadny extra tlak, pôjdem hrať ako vždy a dám do toho všetko pre tím," zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Yamal bude hrať proti Francúzsku bez strachu. Ako darček k narodeninám si praje postup do finále MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
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