Vedenie La Ligy podá trestné oznámenie na mladíka, ktorý vnikol na zápas RCD Mallorca – FC Barcelona (video)

14.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie najvyššej španielskej futbalovej súťaže podá trestné oznámenie na muža, ktorý v sobotu večer vnikol na hraciu plochu počas stretnutia RCD Mallorca FC Barcelona (0:4).V úvode druhého polčasu sa na trávniku objavil mladík v drese argentínskej futbalovej reprezentácie s desiatkou Lionela Messiho . Jeho cieľom bolo urobiť si "selfie" s Messim, no stihol sa odfotiť iba v diaľke s Jordim Albom Vedenie La Ligy uviedlo, že narušiteľ okrem iných porušil aj striktné pravidlá o nutnosti nosenia ochrany tváre či rúk, čím vážne ohrozil zdravie účastníkov zápasu a jeho konanie by mohlo mať za následok narušenie integrity celej súťaže. Práve preto považuje jeho konanie za "kriminálne".Mladého fanúšika zadržala polícia, no po podpise zápisnice putoval na slobodu. Prezradil tiež, že polícia ho prinútila vymazať fotku s Jordim Albom. Podľa periodika Mundo Deportivo ide o fanúšika pôvodom z Francúzska, ktorý však celý život strávil na Mallorce. Na ihrisko prenikol tak, že najprv preskočil ohradu štadióna a potom sa k hracej ploche dostal priamo cez hľadisko.