Na Kerčskom moste, ktorý spája Rusko s Krymom, došlo k silnému výbuchu

Na Kerčskom moste, ktorý spája Rusko s anektovaným Krymom, nastal v sobotu ráno mohutný výbuch. Došlo k nemu na železničnej časti mosta. Objavili sa aj zábery údajne zachytávajúce zrútenie časti vedľajšieho cestného mosta. Premávku na dôležitej dopravnej spojnici zastavili.





Ruské úrady: Výbuch na Kerčskom moste spôsobila bomba vo vozidle

Zábery mosta zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú horiaci vlak, z ktorého stúpa čierny dym. Svedkovia hovorili o explózii okolo 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ), ktorú bolo počuť do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.Krymské železnice podľa AFP oznámili, že na konci vlaku, ktorý prechádzal cez most, sa vznietil cisternový vozeň.Kerčský most, známy aj ako Krymský most, je pre Rusko vysoko symbolický i dôležitý pri zásobovaní jeho síl na polostrove Kryme, anektovanom v roku 2014, a ďalších okupovaných častiach južnej Ukrajiny. Jeho cestnú časť otváral ruský prezident Vladimir Putin v roku 2018, železničný most otvorili o dva roky neskôr.



Výbuch na Kerčskom moste spájajúcom Rusko s anektovaným Krymom a zrútenie časti tohto mosta spôsobila bomba v nákladnom vozidle. Oznámili to v sobotu ruské úrady, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Ruský Národný protiteroristický výbor (NAK) uviedol, že výbuch nákladného vozidla na cestnej časti mosta viedol k požiaru siedmich cisternových vozňov vlaku na súbežnej železničnej časti. Dva úseky cestného mosta sa podľa výboru "čiastočne zrútili". Dopravu cez most zastavili. Správy o obetiach alebo zraneniach sa zatiaľ neobjavili.



Krymskí predstavitelia podľa ruských médií pripísali útok Ukrajine. Tá sa k zodpovednosti priamo neprihlásila, poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak však vyhlásil, že ide o "začiatok", uviedla stanica BBC.



"Všetko nelegálne musí byť zničené, všetko ukradnuté musí byť vrátané Ukrajine, všetko okupované Ruskom musí byť vyhnané," napísal Podoľak v tvíte.



Ruské úrady už spustili vyšetrovanie. Prezident Vladimir Putin nariadil vytvorenie vládnej komisie, ktorá preskúma príčiny a "čo najskôr odstráni následky". Na miesto tiež vyslal ministra pre mimoriadne situácie Alexandra Kurenkova a ministra dopravy Vitalija Saveľjeva, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.