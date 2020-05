VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Budeme mať na Slovensku stredomorskú klímu?

Aj keď v závere apríla na viacerých miestach Slovenska pršalo a podľa predpovede možno prehánky čakať i počas prvých májových dní, výrazný deficit vlahy bude pretrvávať aj naďalej.





povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.

Na mnohých miestach pršalo doslova symbolicky, alebo aj vôbec – najmä na juhu a západe krajiny. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa deficit vlahy dá pozorovať takmer na celom území Slovenska (99 percent), na väčšine pretrváva výrazné až extrémne sucho (84 percent) a na štvrtine územia je to až sucho extrémne. Prečo takáto situácia v posledných rokoch nastáva a pravidelne sa opakuje?

hovorí Pavel Matejovič.

Popri chýbajúcej vlahe z roztopeného snehu je druhým faktorom podľa klimatológa absencia zrážok, alebo len relatívne malé zrážkové úhrny, ktoré bývajú navyše priestorovo nerovnomerne rozložené.

Tretím faktorom je nadnormálne teplé počasie, ktoré zvyšuje výpar. V teplom polroku by pri zvýšení teploty o 1 °C malo spadnúť o 100 mm zrážok viac, no úhrny zrážok bývajú často ešte nižšie, ako je dlhodobý priemer.

vysvetľuje Matejovič.

Podľa predpovede počasia sa na Slovensku dajú počas víkendu očakávať ďalšie zrážky, avšak opäť s veľmi premenlivou výdatnosťou. Pokiaľ ide o dlhodobú prognózu, je ešte znepokojivejšia.

doplnil klimatológ Pavel Matejovič.

„Takmer každoročne sa v teplom polroku od apríla do septembra vyskytujú viac či menej dlhé periódy sucha. Pritom často nastupujú už v prvej polovici jari, kedy sú zrážky dôležité v čase začiatku vegetačného obdobia a tiež výrazne ovplyvňujú rast poľnohospodárskych plodín,“„Vplýva na to viacero faktorov. Prvým faktorom sú mierne zimy, kedy chýba snehová pokrývka nielen v nižších polohách, ale málo snehu býva aj na horách, pričom vplyvom teplého počasia sa sneh začne topiť už skoro na jar,“„V minulosti totiž boli v stredných a vyšších horských polohách maximálne výšky snehovej pokrývky pozorované v prvej polovici jari a sneh sa tu udržal až do apríla či mája.“„Sucho spôsobuje hlavne prevládajúce anticyklonálne počasie. Čoraz dominantnejšie sa totiž v priestore strednej Európy presadzuje v teplom polroku azorská anticyklóna, ktorej výbežok sa vysúva hlbšie smerom do európskeho kontinentu,“„V jej hrebeni potom vznikajú samostatné jadrá vysokého tlaku vzduchu, ktoré blokujú postup frontálnych systémov z Atlantického oceánu a vlhký vzduch k nám preto nepreniká. Klíma tak čoraz viac nadobúda charakter, ktorý je typický pre oblasť Stredomoria. Práve pre stredomorskú oblasť je typické, že tu v lete padá málo zrážok a viac ich býva v prechodných ročných obdobiach, alebo v zime. Môžeme to pozorovať aj v zmenenom režime priemerných mesačných úhrnov zrážok u nás. Kým v minulosti boli najvyššie úhrny zrážok pozorované v lete, v súčasnosti to býva v septembri.“„Takýto nepriaznivý vývoj sa očakáva aj v budúcnosti a krajina sa bude vysušovať. Rovnako sa budú znižovať aj zásoby podzemných vôd. Tento vývoj je dôsledkom klimatickej zmeny,“

SOBOTA 2.5.2020

Polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky.

Minimálna teplota: 9/4 °C

Maximálna teplota: 15/20 °C

Vietor: Z, 10-20 km/h



NEDEĽA 3.5.2020

Premenlivá oblačnosť, na mnohých miestach prehánky.

Minimálna teplota: 8/3 °C

Maximálna teplota: 13/18 °C

Vietor: SZ, 15-30 km/h



PONDELOK 4.5.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 16/21 °C

Vietor: S, 15-25 km/h



UTOROK 5.5.2020

Oblačno, na väčšine územia prehánky.

Minimálna teplota: 8/3 °C

Maximálna teplota: 14/19 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



STREDA 6.5.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 16/21 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 7.5.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 8/3 °C

Maximálna teplota: 18/23 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PIATOK 8.5.2020

Oblačno, Občasný dážď

Minimálna teplota: 8/6 °C

Maximálna teplota: 18/22 °C

Vietor: SZ, 15-20 km/h