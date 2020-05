Štát by mal podľa expremiérky Radičovej začať občanom splácať „dlh“, vláda musí okamžite sanovať mzdy

Vážne hrozby zvládnutia pandémie a recesie

Zvládnutie ekonomických dôsledkov krízy

Radičovej štyri hlavné kroky

2.5.2020 - Vláda musí podľa expremiérky a poprednej sociologičky Ivety Radičovej okamžite sanovať predovšetkým mzdy a kúpyschopnosť obyvateľstva a udržanie zamestnanosti. Expremiérka to uviedla v rozhovore pre agentúru SITA.Podľa jej slov sa obyvatelia Slovenska počas epidémie poväčšine správajú obdivuhodne. Štát a vlády sú im niečo dlžné a tento dlh musia splácať.Riziká štrukturálnych problémov trhu práce spolu s demografickou štruktúrou, stavom školstva, zdravotníctva, spravodlivosti a sociálnej spravodlivosti spolu s nízkou efektivitou verejnej správy považuje Iveta Radičová za vážne hrozby, ktoré prehlbujú problém zvládnutia pandémie aj následnej recesie.Hlavný zdroj ekonomického rastu na Slovensku podľa nej pochádzal zo spotrebiteľského dopytu. Zlepšovanie ekonomickej situácie sa na Slovensku odvíjalo od rastu reálnej mzdy, nárastu zamestnanosti a zvýšenia súkromnej spotreby.Podpornou aktivitou bolo rozširovanie exportných kapacít významných priemyselných odvetví. Zníženie súkromnej spotreby, zníženie miezd, zníženie spotrebiteľského dopytu spolu so znížením exportu prinesie ekonomickú recesiu a riziko rastu nezamestnanosti s následným ďalším znížením súkromnej spotreby a nárastom verejných výdavkov.Pri zvládaní ekonomických dôsledkov krízy bude podľa Ivety Radičovej potrebné riešiť kombináciu ekonomickej recesie s existujúcimi sociálno-ekonomickými problémami: prežívajúci model rastu, ale s prevažujúcimi nižšími mzdami, ktorý potrebuje zásadnú zmenu.Taktiež ťažké problémy v sociálnej oblasti, zamestnanosť, nášľapné míny školstva, zdravotníctva a dôchodkov.Prvým krokom obnovenia dôvery k politike a demokratickým inštitúciám na Slovensku sú podľa expremiérky Radičovej riešenia v programe otvoreného a transparentného vládnutia, teda pod kontrolou verejnosti.Druhým krokom je balík protikorupčných opatrení a ich striktné uplatňovanie. Tretím je odstránenie straníckej kolonizácie štátu. Predpokladá to spoločenskú dohodu na tom, po akú hranicu má siahať kľúč straníckych nominácií a kde sa už má začať kľúčom odbornosti."Treba zadefinovať politické posty a zodpovednosť politikov za tieto posty, a tú úroveň štátnej a verejnej správy, ktorá nemá byť pod vplyvom politických zmien," konštatuje expremiérka a popredná slovenská sociologička.V neposlednom rade je podľa nej nevyhnutné oslabovať fenomén, ktorý nazýva oligarchická demokracia.