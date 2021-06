VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto je tu. Prekročí teplomer tridsiatku?

Leto je konečne tu. Najvyšší čas vytiahnuť zo skríň tenšie kúsky oblečenia. Nezaškodí ani klobúk, či šatka chrániaca pred slnkom. A keby ste si náhodou zabudli so sebou pribaliť (pre každý prípad) rúško, šatku môžete použiť aj namiesto neho.





Podľa meteorológov sa môžeme najbližšie dni tešiť na skutočne teplé dni. Teploty sa postupne budú blížiť k tridsiatkam. Občas sa síce môže prihnať búrka, ale táto bude určite letná, takže by malo ísť skôr o príjemné osvieženie.Ideálny spôsob na využitie voľné času je pobyt pri vode. Keďže sa aj korona situácia pomaly dostáva do normálu, dúfajme, že si slniečka pri bazéne alebo nejakom príjemnom jazere budeme môcť užiť do sýtosti.





NEDEĽA 13.6.2021

V noci oblačno a doznievanie prehánok a búrok. Počas dňa prechod k premenlivej oblačnosti a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 19° až 12 °C

Maximálna teplota: 15° až 22°C

SZ vietor 3 až 9 m/s



PONDELOK 14.6.2021

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 11° až 5 °C

Maximálna teplota: 16° až 24 °C

SZ vietor 2 až 7 m/s



UTOROK 15.6.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 11° až 5 °C

Maximálna teplota: 22° až 28 °C

vietor do 4 m/s



STREDA 16.6.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 17° až 11 °C

Maximálna teplota: 23° až 30 °C

J vietor 1 až 5 m/s





ŠTVRTOK 17.6.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 17° až 12 °C

Maximálna teplota: 24° až 30 °C

J vietor 2 až 6 m/s



PIATOK 18.6.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 17° až 12 °C

Maximálna teplota: 24° až 30 °C

J vietor 2 až 6 m/s



Zdroj: imeteo.sk