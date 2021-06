VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Poriadne sa zapotíme. Padnú aj rekordy?

Po studenom máji a celkovo neobvykle chladnom jarnom období prichádza opačný extrém v podobe júnových horúčav. A aj tie budú zrejme mimoriadne.





„Podľa aktuálnych prognostických modelov zažijeme jednu z najvýraznejších júnových vĺn horúčav od začiatku meteorologických pozorovaní na našom území. Je veľmi pravdepodobné, že počas nej maximálna teplota na juhozápade Slovenska vystúpi nad 35 °C,“ povedal pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.„Najteplejšie bude zrejme na krajnom juhozápade Slovenska, hlavne v oblasti Bratislavy, kde budú horúčavy navyše umocnené mestským ostrovom tepla. Ani v noci nebudú klesať minimálne teploty pod 20 °C, čiže okrem tropických dní a vysokých maxím dennej teploty vzduchu sa za sebou môže vyskytnúť aj niekoľko tropických nocí,“ doplnil Matejovič.Na prelome týždňov by sa malo prechodne ochladiť. Pôjde však o nevýrazný pokles teploty sprevádzaný lokálnymi búrkami prípadne prechodne zväčšenou oblačnosťou. Takáto zmena podľa klimatológa neprinesie veľkú úľavu. Potom nastúpi ďalšia vlna horúčav, ktorá môže trvať ešte dlhšie.„Navyše nie je vylúčené, že ani počas prechodného ochladenia nemusí na niektorých staniciach denné maximum klesnúť pod 30 °C, v takom prípade môže táto vlna horúčav pokračovať bez prerušenia až do konca júna,“ tvrdí odborník.Najdlhšia vlna horúčav na našom území sa vyskytla počas mimoriadne teplého leta v roku 1994 a trvala 22 dní. Vtedy na meteorologickej stanici Milhostov na východe Slovenska v dňoch 21. júla až 11. augusta pozorovali súvislý rad denných maxím nad 30 °C. Mimoriadne horúci bol aj august v roku 1992.Absolútne júnové maximum dennej teploty vzduchu namerali v roku 2012, keď v posledný júnový deň na meteorologickej stanici v Slovenskom Grobe vystúpila ortuť teplomera na 38.2 °C.„Nie je isté, či nakoniec budú tieto rekordy prekonané, no podľa aktuálnych prognóz je možné, že doteraz rekordná hodnota 38,2 stupňa Celzia môže byť na konci júna atakovaná,“ pripomenul klimatológ Pavel Matejovič. „Výrazné vlny horúčav boli zaznamenaná aj nedávno počas liet v rokoch 2015 a 2018, čiže z hľadiska celkového globálneho trendu rastu teploty nejde vlastne o nič mimoriadne. Dlhotrvajúce vlny horúčav sa stanú prirodzenou súčasťou letných období, pričom ich dĺžka a intenzita sa bude stále zvýrazňovať.“

SOBOTA 19.6.2021

Spočiatku jasno až polojasno. Počas dňa tvorba kopovitej oblačnosti a v horských oblastiach možnosť prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 22° až 15 °C

Maximálna teplota: 29° až 35 °C

J vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 20.6.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 25° až 17 °C

Maximálna teplota: 28° až 35 °C

J vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 21.6.2021

Jasno až polojasno. V priebehu dňa postupne prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.

Minimálna teplota: 18° až 13 °C

Maximálna teplota: 27° až 33 °C

JV vietor 2 až 5 m/s



UTOROK 22.6.2021

Polooblačno až oblačno a miestami prehánky alebo búrky. Ojedinele aj intenzívne.

Minimálna teplota: 21° až 15 °C

Maximálna teplota: 25° až 33 °C

SZ vietor 2 až 8 m/s



STREDA 23.6.2021

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie.

Minimálna teplota: 19° až 14 °C

Maximálna teplota: 23° až 29 °C

SZ vietor 2 až 7 m/s





ŠTVRTOK 24.6.2021

Premenlivá oblačnosť.

Minimálna teplota: 16° až 10 °C

Maximálna teplota: 19° až 25 °C

SZ vietor 2 až 6 m/s



PIATOK 25.6.2021

Premenlivá oblačnosť.

Minimálna teplota: 16° až 10 °C

Maximálna teplota: 19° až 25 °C

SZ vietor 2 až 6 m/s



Zdroj: imeteo.sk