Stačilo Igora Matoviča. Progresívne Slovensko vyzýva premiéra k odstúpenie z funkcie

2.3.2021 - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva Igora Matoviča (OĽaNO) k odstúpeniu z funkcie premiéra. Na utorňajšej tlačovej konferencii to povedala predsedníčka hnutia Irena Bihariová.Za týmto účelom podľa jej slov spúšťajú webstránku stacilo.uz, kde môžu ľudia vyjadriť svoj súhlas s odstúpením Matoviča z funkcie.Občania zároveň môžu na stránke vyzvať koaličné strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí, aby docielili výmenu premiéra a ak neuspejú, mali by sami zvážiť svoje zotrvanie vo vláde.„Stačilo Igora Matoviča na poste predsedu vlády. Nechceme predčasné voľby, je však potrebné vymeniť premiéra alebo presadiť zásadnú rekonštrukciu vlády, aby sa ukončil takýto spôsob vedenia krajiny,” dodala Bihariová.Sulíkova SaS v reakcii na to uviedla, že je pevnou súčasťou koalície. Jej stanovisko agentúre SITA poskytol hovorca SaS Ondrej Šprlák.