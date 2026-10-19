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19. októbra 2026
Vlhová bude opäť víťaziť, v Jasnej uzavrie bolestivú kapitolu. Bývalý tréner prehovoril o jej šanciach po návrate – FOTO
To, že sa Shiffrinová chce v aktuálnej sezóne menej venovať slalomu, ale viac obrovskému slalomu a super-G je pre Liptáčku skvelá správa pre dosiahnutie lepších výsledkov. Slovenská lyžiarka
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19.10.2026 (SITA.sk) - To, že sa Shiffrinová chce v aktuálnej sezóne menej venovať slalomu, ale viac obrovskému slalomu a super-G je pre Liptáčku skvelá správa pre dosiahnutie lepších výsledkov.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa už tento víkend vráti do diania Svetového pohára od zranenia na domácich pretekoch v Jasnej v januári 2024. Súťažiť bude v rakúskom Söldene.
Jej bývalý tréner Livio Magoni jej stále verí. "Určite je schopná dostať sa na pódium v obrovskom slalome a v slalome môže dokonca pravidelne vyhrávať. Neočakávam, že začne pomaly alebo opatrne, keďže už rok trénuje bez väčších problémov. Samozrejme, medzitým prišla aj olympiáda, čiže mala dostatok času na prípravu a príležitostí porovnávať sa s ostatnými pretekárkami. Podľa môjho názoru je, alebo by aspoň mala byť, pripravená," začal Talian.
Pódium môže byť aj v menej obľúbenej disciplíne, no skôr ho očakáva v milovanom fínskom stredisku Levi. "Bez Mikaely Shiffrinovej, ak bude dobre pripravená, dokáže čokoľvek. Vie totiž, ako vyhrávať a ako zvládať všetky situácie. V obrovskom slalome by bolo skvelé, keby pravidelne končila v najlepšej sedmičke. A možno by mohla dosiahnuť aj na pódium," uviedol.
Nový kouč Mario Rafetzeder je podľa Magoniho tvrdo pracujúci človek, ktorý je seriózny, systematický a hovorí veci priamo. "Nie je to práve pohodový typ, v tomto je úplným opakom Maura Piniho. Keď som sa dozvedel, že bude trénovať Petru, povedal som si: ´Aha, tak možno chce Petra opäť začať vyhrávať!´" prezradil pre web sportovy.cas.sk.
Veľkou motiváciou je návrat do Jasnej, hoci Vlhová na ňu nemá práve najkrajšie spomienky. Nemôže si to nechať vstúpiť do hlavy a mala by sa posnažiť nemyslieť na to.
Práve tam by však mohla definitívne uzavrieť bolestivú kapitolu. "Poviem aj svoju predpoveď - Petra v Jasnej vyhrá slalom a v obrovskom slalome sa dostane na pódium! Tak, ako sa jej to podarilo v časoch, keď sme spolupracovali my dvaja."
Fotogaléria: Petra Vlhová
To, že sa Shiffrinová chce v aktuálnej sezóne menej venovať slalomu, ale viac obrovskému slalomu a super-G je pre Liptáčku skvelá správa pre dosiahnutie lepších výsledkov.
"Petra môže vyhrávať, pretože v slalome nie je veľa žien, ktoré lyžujú tak ako ona," priblížil s tým, že najväčšími súperkami by mali byť Lara Colturiová, Camille Rastová, Paula Moltzanová, nemecké lyžiarky a niektoré pretekárky z USA a Francúzska.
"Keby Petra zostala pri všetkých štyroch disciplínach, tak ako to bolo v čase, keď spolupracovala so mnou, získala by minimálne dva až tri veľké krištáľové glóbusy za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári a štyri až päť malých glóbusov za jednotlivé disciplíny. Myslím si, že vo svojej kariére stratila čas," dodal Magoni.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová bude opäť víťaziť, v Jasnej uzavrie bolestivú kapitolu. Bývalý tréner prehovoril o jej šanciach po návrate – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa už tento víkend vráti do diania Svetového pohára od zranenia na domácich pretekoch v Jasnej v januári 2024. Súťažiť bude v rakúskom Söldene.
Jej bývalý tréner Livio Magoni jej stále verí. "Určite je schopná dostať sa na pódium v obrovskom slalome a v slalome môže dokonca pravidelne vyhrávať. Neočakávam, že začne pomaly alebo opatrne, keďže už rok trénuje bez väčších problémov. Samozrejme, medzitým prišla aj olympiáda, čiže mala dostatok času na prípravu a príležitostí porovnávať sa s ostatnými pretekárkami. Podľa môjho názoru je, alebo by aspoň mala byť, pripravená," začal Talian.
Pódium môže byť aj v menej obľúbenej disciplíne, no skôr ho očakáva v milovanom fínskom stredisku Levi. "Bez Mikaely Shiffrinovej, ak bude dobre pripravená, dokáže čokoľvek. Vie totiž, ako vyhrávať a ako zvládať všetky situácie. V obrovskom slalome by bolo skvelé, keby pravidelne končila v najlepšej sedmičke. A možno by mohla dosiahnuť aj na pódium," uviedol.
Priaznivá predpoveď
Nový kouč Mario Rafetzeder je podľa Magoniho tvrdo pracujúci človek, ktorý je seriózny, systematický a hovorí veci priamo. "Nie je to práve pohodový typ, v tomto je úplným opakom Maura Piniho. Keď som sa dozvedel, že bude trénovať Petru, povedal som si: ´Aha, tak možno chce Petra opäť začať vyhrávať!´" prezradil pre web sportovy.cas.sk.
Veľkou motiváciou je návrat do Jasnej, hoci Vlhová na ňu nemá práve najkrajšie spomienky. Nemôže si to nechať vstúpiť do hlavy a mala by sa posnažiť nemyslieť na to.
Práve tam by však mohla definitívne uzavrieť bolestivú kapitolu. "Poviem aj svoju predpoveď - Petra v Jasnej vyhrá slalom a v obrovskom slalome sa dostane na pódium! Tak, ako sa jej to podarilo v časoch, keď sme spolupracovali my dvaja."
Fotogaléria: Petra Vlhová
Viac glóbusov
To, že sa Shiffrinová chce v aktuálnej sezóne menej venovať slalomu, ale viac obrovskému slalomu a super-G je pre Liptáčku skvelá správa pre dosiahnutie lepších výsledkov.
"Petra môže vyhrávať, pretože v slalome nie je veľa žien, ktoré lyžujú tak ako ona," priblížil s tým, že najväčšími súperkami by mali byť Lara Colturiová, Camille Rastová, Paula Moltzanová, nemecké lyžiarky a niektoré pretekárky z USA a Francúzska.
"Keby Petra zostala pri všetkých štyroch disciplínach, tak ako to bolo v čase, keď spolupracovala so mnou, získala by minimálne dva až tri veľké krištáľové glóbusy za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári a štyri až päť malých glóbusov za jednotlivé disciplíny. Myslím si, že vo svojej kariére stratila čas," dodal Magoni.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová bude opäť víťaziť, v Jasnej uzavrie bolestivú kapitolu. Bývalý tréner prehovoril o jej šanciach po návrate – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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