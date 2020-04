Tenisová jednotka Djokovič odmieta prípadné povinné očkovanie športovcov na koronavírus

Odmieta povinné očkovanie

Žiadna vakcína - žiadny tenis?

21.4.2020 - Srbská hviezda Novak Djokovič bude stáť pred dilemou, ak by sa po obnovení diania v tenisovom cirkuse stalo očkovanie povinné. Myšlienka prípadnej povinnej vakcinácie proti koronavírusu sa mu nepozdáva, uviedol to facebookovej konverzácii s ďalšími športovcami zo Srbska. "Ja som osobne proti očkovaniu a nechcem, aby ma niekto prinútil vziať si vakcínu, aby som mohol cestovať," vyhlásila aktuálna svetová jednotka.Momentálne je tenisové dianie vinou pandémie koronavírusu pozastavené a všetky turnaje do 13. júla zrušené, navyše prípadná vakcína by mohla byť k dispozícii pravdepodobne začiatkom budúceho roka.Djokovič, ktorý v januári finálovým víťazstvom nad Rakúšanom Dominicom Thiemom získal grandslamový titul na Australian Open v Melbourne, si však napriek tomu už teraz robí starosti."Hypoteticky, keby sa sa sezóna opäť rozbehla v júli, auguste či septembri, čo je podľa mňa však nepravdepodobné, tak by okamžite po skončení prísnej karantény bola vakcína potrebná. Zatiaľ však neexistuje. Čo sa však bude diať, keď sa stane očkovanie povinné? Budem sa musieť rozhodnúť. Mám však na tieto veci vlastný názor a netuším, či sa niekedy zmení," dodal 32-ročný zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu.Podľa orgánov verejného zdravotníctva bude pravdepodobne trvať najmenej rok až 18 mesiacov, kým bude vakcína dostupná. Svetová zdravotnícka organizácia minulý týždeň uviedla, že tri potenciálne vakcíny v súčasnosti klinicky testujú a 67 ďalších je v skorších štádiách vývoja.Bývalá vynikajúca tenistka Amelie Mauresmová z Francúzska ešte v marci uviedla, že k obnoveniu profesionálneho okruhu by nemalo dôjsť, kým nebude k dispozícii vakcína."Medzinárodné turnaje, to sú hráči všetkých národností, plus personál, diváci a ľudia zo štyroch kútov sveta. Títo všetci sa podieľajú na obnovení diania. Žiadna vakcína - žiadny tenis," napísala pred mesiacom Mauresmová.Tenis takisto ako iné športové odvetvia prišiel o množstvo podujatí vinou pandémie koronavírus. Grandslamový turnaj vo Wimbledone zrušili prvýkrát od roku 1945, teda od II. svetovej vojny. Roland Garros zatiaľ z mája preložili na september.