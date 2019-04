Verejné obstarávanie na vznik detenčného ústavu má byť v máji

Ilustračné foto. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Verejné obstarávanie na výstavbu detenčného ústavu by sa malo začať v máji tohto roka, zhotoviteľ by mohol byť známy na jeseň. Vyhlásila to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom bol schválený zákon o výkone detencie. Zároveň doplnila, že predpokladaná výška zákazky je 18 miliónov eur.doplnila Kalavská.Kapacitou lôžok v ústave nepokryjú podľa ministerky potrebu Slovenska na tieto účely.priblížila.Potreba zriadenia ústavov tohto typu je podľa ministerky predmetom dlhej medziodborovej adebaty.myslí si Kalavská.uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní vlády. Dodal tiež, že ešte v tomto volebnom období sa bude na stavbe fyzicky pracovať.Zriaďovateľom prvého detenčného centra má byť ministerstvo zdravotníctva. Stredajšie rokovanie o novej legislatíve sa týkalo aj možnosti, aby orgány verejnej moci, v tomto prípade ministerstvá, mohli byť zriaďovateľmi detenčných ústavov, informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Zákon o výkone detencie, ktorý v stredu odobrila vláda, má upraviť podmienky zriadenia, fungovania a stráženia detenčného ústavu, tiež práva a povinnosti osôb umiestnených v detencii, ako aj dozor a kontrolu nad výkonom detencie.Zariadenie tohto typu na Slovensku dlhodobo chýba. Výstavbu detenčného ústavu schválila vláda ešte v roku 2017, stáť má v Hronovciach vedľa psychiatrickej nemocnice, v blízkosti Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach.uzavrela ministerka zdravotníctva.