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22. októbra 2026
Verstappen chce na Veľkej cene USA odložiť korunováciu Antonelliho
Tagy: F1 Formula 1
Holanďan Max Verstappen chce vyhrať už tretiu Veľkú cenu F1 bez prerušenia, aby odložil majstrovské oslavy Taliana Kimiho Antonelliho. Holandský pilot Max Verstappen chce počas najbližšieho víkendu v ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Holanďan Max Verstappen chce vyhrať už tretiu Veľkú cenu F1 bez prerušenia, aby odložil majstrovské oslavy Taliana Kimiho Antonelliho.
Holandský pilot Max Verstappen chce počas najbližšieho víkendu v americkom Austine opäť zvíťaziť, aby odložil korunováciu Kimiho Antonelliho v seriáli MS monopostov F1. ziskom tretieho víťazstva za sebou na Veľkej cene USA.
Štvornásobný majster sveta z tímu Red Bull, ktorý má v USA na konte víťazstvá v predchádzajúcich dvoch edíciách, ovládol tohtosezónne preteky v Bahrajne, Malajzii a Singapure, čím sa zaradil medzi favoritov na ďalšie úspechy práve v čase, keď mladý taliansky talent z Mercedesu, len 20-ročný Kimi Antonelli, je blízko k zisku titulu.
Dvadsaťdeväťročný Holanďan vlani triumfoval na okruhu Circuit of the Americas po štarte z pole position a pokúsi sa o piaty triumf na tejto trati, na ktorej v minulosti dosiahol päť víťazstiev ah Lewis Hamilton.
Verstappen poznamenal, že je príliš skoro tvrdiť, že jeho vzostup automaticky povedie k ďalším úspechom. "Ťažko povedať – nechcem teraz hovoriť, že budem v boji v Austine. Posúvam sa preteky po pretekoch a uvidíme, ako to pôjde. Je to úplne iný typ trate,“ vyjadril po víťazstve v Singapure.
Po sérii siedmich pódiových umiestnení vrátane dvoch víťazstiev a troch druhých miest je Verstappen so 119 bodmi na štvrtom mieste v hodnotení jazdcov a môže pribrzdiť plány Antonelliho, ktorý je na čele poradia o 102 bodov pred tímovým kolegom Georgom Russellom a rád by sa stal prvým talianskym majstrom sveta od roku 1953 a zároveň najmladším v histórii F1.
Aby si Antonelli v Texase zabezpečil titul, potrebuje vyhrať a zároveň dúfať, že Russell skončí mimo Top 9 a Hamilton mimo Top 4. „Viem, že je to veľmi blízko a viem, že to je tam, ale musím zostať sústredený, vyhrávať a podávať najlepší výkon,“ povedal mladý Talian. Pred ním sa šampiónom F1 z Talianska stal Alberto Ascari vo farbách Ferrari.
Bradley Lord, zástupca tímu McLaren, prirovnal Antonelliho situáciu k tenisu: „Sme v tej nepríjemnej fáze, keď musíte čeliť médiám, ktoré hovoria, že to môžete dokončiť – máte prvý mečbal.“ Nádeje Russella môžu podporiť ambície Verstappena, kým Hamilton sa vracia na obľúbený okruh s cieľom získať rekordné šieste víťazstvo a siedme na Veľkej cene USA.
Obaja jazdci Mercedesu budú používať najnovšie technické aktualizácie počas rozhodujúcej sérii troch pretekov v Texase, Mexiku a Brazílii, avšak Ferrari a Red Bull majú šancu prevziať kontrolu nad situáciou.
Dá sa očakávať, že trate budú nerovné a preteky budú prebiehať v horúcich podmienkach, čo môže priniesť nečakané výsledky. Verstappen k tomu s úsmevom dodal: „Podľa toho, čo som videl na svetovom šampionáte vytrvalostných pretekov v Austine, je trať neuveriteľne nerovná a pravdepodobne si po víkende budem musieť objednať nový chrbtový stavec – alebo sa stať Robocopom. Je to šialené.“
Zdroj: SITA.sk - Verstappen chce na Veľkej cene USA odložiť korunováciu Antonelliho © SITA Všetky práva vyhradené.
Holandský pilot Max Verstappen chce počas najbližšieho víkendu v americkom Austine opäť zvíťaziť, aby odložil korunováciu Kimiho Antonelliho v seriáli MS monopostov F1. ziskom tretieho víťazstva za sebou na Veľkej cene USA.
Štvornásobný majster sveta z tímu Red Bull, ktorý má v USA na konte víťazstvá v predchádzajúcich dvoch edíciách, ovládol tohtosezónne preteky v Bahrajne, Malajzii a Singapure, čím sa zaradil medzi favoritov na ďalšie úspechy práve v čase, keď mladý taliansky talent z Mercedesu, len 20-ročný Kimi Antonelli, je blízko k zisku titulu.
Dvadsaťdeväťročný Holanďan vlani triumfoval na okruhu Circuit of the Americas po štarte z pole position a pokúsi sa o piaty triumf na tejto trati, na ktorej v minulosti dosiahol päť víťazstiev ah Lewis Hamilton.
Verstappen poznamenal, že je príliš skoro tvrdiť, že jeho vzostup automaticky povedie k ďalším úspechom. "Ťažko povedať – nechcem teraz hovoriť, že budem v boji v Austine. Posúvam sa preteky po pretekoch a uvidíme, ako to pôjde. Je to úplne iný typ trate,“ vyjadril po víťazstve v Singapure.
Napodobní Ascariho?
Po sérii siedmich pódiových umiestnení vrátane dvoch víťazstiev a troch druhých miest je Verstappen so 119 bodmi na štvrtom mieste v hodnotení jazdcov a môže pribrzdiť plány Antonelliho, ktorý je na čele poradia o 102 bodov pred tímovým kolegom Georgom Russellom a rád by sa stal prvým talianskym majstrom sveta od roku 1953 a zároveň najmladším v histórii F1.
Aby si Antonelli v Texase zabezpečil titul, potrebuje vyhrať a zároveň dúfať, že Russell skončí mimo Top 9 a Hamilton mimo Top 4. „Viem, že je to veľmi blízko a viem, že to je tam, ale musím zostať sústredený, vyhrávať a podávať najlepší výkon,“ povedal mladý Talian. Pred ním sa šampiónom F1 z Talianska stal Alberto Ascari vo farbách Ferrari.
Bradley Lord, zástupca tímu McLaren, prirovnal Antonelliho situáciu k tenisu: „Sme v tej nepríjemnej fáze, keď musíte čeliť médiám, ktoré hovoria, že to môžete dokončiť – máte prvý mečbal.“ Nádeje Russella môžu podporiť ambície Verstappena, kým Hamilton sa vracia na obľúbený okruh s cieľom získať rekordné šieste víťazstvo a siedme na Veľkej cene USA.
Sezóna vrcholí
Obaja jazdci Mercedesu budú používať najnovšie technické aktualizácie počas rozhodujúcej sérii troch pretekov v Texase, Mexiku a Brazílii, avšak Ferrari a Red Bull majú šancu prevziať kontrolu nad situáciou.
Dá sa očakávať, že trate budú nerovné a preteky budú prebiehať v horúcich podmienkach, čo môže priniesť nečakané výsledky. Verstappen k tomu s úsmevom dodal: „Podľa toho, čo som videl na svetovom šampionáte vytrvalostných pretekov v Austine, je trať neuveriteľne nerovná a pravdepodobne si po víkende budem musieť objednať nový chrbtový stavec – alebo sa stať Robocopom. Je to šialené.“
Zdroj: SITA.sk - Verstappen chce na Veľkej cene USA odložiť korunováciu Antonelliho © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1
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