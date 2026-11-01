Len dvaja jazdci môžu pokaziť Antonellimu radosť zo zisku titulu. Hamilton konečne ovládol kvalifikáciu za Ferrari – VIDEO
Brit sa stal najstarším jazdcom, ktorý od roku 1982 získal pole position. Lewis Hamilton sa stal najstarším jazdcom, ktorý od roku 1982 získal pole position. V kvalifikácii na Veľkú cenu Mexika si ...
Lewis Hamilton sa stal najstarším jazdcom, ktorý od roku 1982 získal pole position. V kvalifikácii na Veľkú cenu Mexika si vybojoval svoju vôbec prvú vo farbách tímu Ferrari, pričom za sebou nechal Georgea Russella z Mercedesu.
Práve títo dvaja jazdci sú jedinými, ktorí môžu zabrániť Kimimu Antonellimu v zisku titulu. Obaja pretekári z prvého radu musia zvíťaziť a zároveň dúfať, že Talian skončí na horšom než deviatom mieste.
Pre sedemnásobného šampióna Hamiltona to bola prvá pole position od Veľkej ceny Maďarska v roku 2023, čím navýšil svoj rekordný počet na 105. V Mexiku išlo o jeho druhú - prvú získal v roku 2016.
Tesné rozdiely
Vo veku 41 rokov sa stal najstarším držiteľom pole position od čias Maria Andrettiho, ktorý svoju poslednú v kariére získal v 42 rokoch na Veľkej cene Talianska 1982 – taktiež vo Ferrari.
V napínavom závere dosiahol Hamilton najrýchlejšie kolo s časom 1 minúta a 16,514 sekundy. Svojho bývalého tímového kolegu Russella prekonal o 0,009 sekundy.
Tretiu priečku obsadil Britov tímový kolega z Ferrari Charles Leclerc, ktorý predstihol štvornásobného šampióna Maxa Verstappena z Red Bullu. Holanďan však do hlavných pretekov nastúpi s penalizáciou odsunu o jednu pozíciu na štartovom rošte.
Cíti tlak
Antonelli skončil v monoposte Mercedesu na piatom mieste. Za ním sa umiestnili Lando Norris z McLarenu (úradujúci majster sveta, ktorý po sezóne tím opúšťa), Isack Hadjar z Red Bullu, Arvid Lindblad z Racing Bulls, Pierre Gasly z Alpine a Nico Hulkenberg z Audi.
Dvadsaťročný Talian, ktorý napokon odštartuje zo štvrtej pozície, sa môže stať najmladším šampiónom v histórii tohto športu a prvým talianskym majstrom od čias Alberta Ascariho v roku 1953. Podarí sa mu to v prípade, že skončí do deviateho miesta, alebo ak Russell a Hamilton nezvíťazia. Mladík priznal tlak, ktorý vzhľadom na to pociťuje.
"Ďakujem veľmi pekne, trvalo to naozaj dlho," povedal Hamilton do tímového rádia a dodal: "Je to skvelý pocit! Bol to naozaj veľmi ťažký a náročný víkend. Je to moja prvá pole position pre Ferrari – celkovo už 105. Toto číslo sa mi páči!"
Russell, ktorý v boji o titul stráca na Antonelliho 123 bodov (Hamilton zaostáva o 124), uviedol: "Posledných pár pretekov pre mňa bolo zložitých. Stále som sa trápil, až kým mi v tretej časti kvalifikácie nevyšlo jedno dobré kolo! Vždy som vedel, že na to mám."
Kvalifikácia sa začala tým, že miestny hrdina Sergio Pérez, ktorý sa chystá na svoju 300. Veľkú cenu, vyviedol kolónu vozidiel z boxovej uličky.
Zdroj: SITA.sk - Len dvaja jazdci môžu pokaziť Antonellimu radosť zo zisku titulu. Hamilton konečne ovládol kvalifikáciu za Ferrari – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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