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13. októbra 2026
Veľká cena F1 sa po dlhom čase vráti do Afriky. Monoposty sa v nasledujúcej dekáde predstavia v Rwande
Tagy: F1 Formula 1
Afrika bude mať prvýkrát od roku 1993 opäť svoje preteky F1 - v Rwande na novom okruhu v Bugesere. Africká Rwanda sa v prvej polovici nasledujúcej dekády vráti späť do kalendára seriálu ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Afrika bude mať prvýkrát od roku 1993 opäť svoje preteky F1 – v Rwande na novom okruhu v Bugesere.
Africká Rwanda sa v prvej polovici nasledujúcej dekády vráti späť do kalendára seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1. Vedenie prestížneho seriálu totiž oznámilo podpis kontraktu na desať rokov medzi F1 a Rwandou, ktorá sa stane hostiteľom prvej africkej Veľkej ceny od roku 1993.
"Dnes je pre Formulu 1 historický deň. S príchodom Rwandy v nasledujúcej dekáde náš šport pocestuje na všetky obývané kontinenty, čím priblížime majstrovstvá sveta fanúšikom po celom svete. Afrika bola vždy súčasťou budúcnosti F1," povedal prezident F1 Stefano Domenicali.
Preteky sa uskutočnia na novom okruhu v Bugesere. Rwanda je známa úsilím zmeniť obraz krajiny po tragických udalostiach z 90-tych rokov minulého storočia a šport pre ňu predstavuje dôležitý nástroj na prilákanie turizmu a investícií.
Prezident Paul Kagame pri príležitosti zhromaždenia Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) v decembri 2024 vyhlásil, že africký kontinent si zaslúži naspäť svoje miesto v prestížnej motoristickej sérii: "Dnešok patrí Afrike. Viac než tri desaťročia majstrovská súťaž najlepších motoristov sveta pretekali bez tohto kontinentu, to sa teraz mení."
Kritici tento ťah označujú za tzv. "sports-washing" – využívanie veľkých športových podujatí na prikrytie vnútropolitických problémov. Rwandské aktivity však obhajujú príkladmi iných krajín ako USA počas nedávneho svetového šampionátu vo futbale.
Medzi osobnými nadšencami obnovenej premiéry africkej Veľkej ceny je aj sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton, ktorý už skôr podporil zámer Rwandy a opísal krajinu ako "jedno z obľúbených miest".
Juhoafrická republika sa tiež uchádzala na usporiadanie Veľkej ceny F1 a podľa juhoafrického ministra športu Gaytona McKenzieho má stále šancu na to, aby hostila preteky F1 skôr ako Rwanda. "Rwanda na tom pracovala dlhšie a zaslúži si to, no nezabúdajme, že také Taliansko hostilo dve preteky F1 ročne. Je veľa možností, že Juhoafrická republika získa preteky ešte pred rokom 2030," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Veľká cena F1 sa po dlhom čase vráti do Afriky. Monoposty sa v nasledujúcej dekáde predstavia v Rwande © SITA Všetky práva vyhradené.
Africká Rwanda sa v prvej polovici nasledujúcej dekády vráti späť do kalendára seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1. Vedenie prestížneho seriálu totiž oznámilo podpis kontraktu na desať rokov medzi F1 a Rwandou, ktorá sa stane hostiteľom prvej africkej Veľkej ceny od roku 1993.
"Dnes je pre Formulu 1 historický deň. S príchodom Rwandy v nasledujúcej dekáde náš šport pocestuje na všetky obývané kontinenty, čím priblížime majstrovstvá sveta fanúšikom po celom svete. Afrika bola vždy súčasťou budúcnosti F1," povedal prezident F1 Stefano Domenicali.
Preteky sa uskutočnia na novom okruhu v Bugesere. Rwanda je známa úsilím zmeniť obraz krajiny po tragických udalostiach z 90-tych rokov minulého storočia a šport pre ňu predstavuje dôležitý nástroj na prilákanie turizmu a investícií.
Prezident Paul Kagame pri príležitosti zhromaždenia Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) v decembri 2024 vyhlásil, že africký kontinent si zaslúži naspäť svoje miesto v prestížnej motoristickej sérii: "Dnešok patrí Afrike. Viac než tri desaťročia majstrovská súťaž najlepších motoristov sveta pretekali bez tohto kontinentu, to sa teraz mení."
Kritici tento ťah označujú za tzv. "sports-washing" – využívanie veľkých športových podujatí na prikrytie vnútropolitických problémov. Rwandské aktivity však obhajujú príkladmi iných krajín ako USA počas nedávneho svetového šampionátu vo futbale.
Medzi osobnými nadšencami obnovenej premiéry africkej Veľkej ceny je aj sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton, ktorý už skôr podporil zámer Rwandy a opísal krajinu ako "jedno z obľúbených miest".
Juhoafrická republika sa tiež uchádzala na usporiadanie Veľkej ceny F1 a podľa juhoafrického ministra športu Gaytona McKenzieho má stále šancu na to, aby hostila preteky F1 skôr ako Rwanda. "Rwanda na tom pracovala dlhšie a zaslúži si to, no nezabúdajme, že také Taliansko hostilo dve preteky F1 ročne. Je veľa možností, že Juhoafrická republika získa preteky ešte pred rokom 2030," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Veľká cena F1 sa po dlhom čase vráti do Afriky. Monoposty sa v nasledujúcej dekáde predstavia v Rwande © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1
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Veľká cena F1 sa po dlhom čase vráti do Afriky. Monoposty sa v nasledujúcej dekáde predstavia v Rwande