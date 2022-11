Verstappen obhájil titul majstra sveta a zaznamenal pätnáste víťazstvo v sezóne, Vettel ukončil kariéru

Nezaznamenal ani jedno víťazstvo

Prvý triumf

Ukončil kariéru

21.11.2022 - Holandský pilot Max Verstappen z tímu Red Bull obhájil titul majstra sveta v seriáli monopostov F1, v nedeľňajšej záverečnej Veľkej cene Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch zaznamenal pätnáste víťazstvo v sezóne 2022 a zlepšil historický rekord v tejto štatistike. Predošlým rekordérom bol aj Nemec Sebastian Vettel , ktorý absolvoval 299. a zatiaľ posledné preteky v "kráľovnej motoršportu"."Je úžasné znova tu zvíťaziť a získať neuveriteľný 15. triumf. Naozaj som si užíval prácu s tímom a to, čo sme spolu dosiahli v tomto roku," povedal 25-ročný Verstappen, ktorý vlani práve na okruhu Yas Marina v Abú Zabí zdolal v priamom súboji o titul Brita Lewisa Hamiltona na Mercedese. Sedemnásobný majster sveta až vo svojej 16. sezóne v F1 prvýkrát nezaznamenal ani jedno víťazstvo v pretekoch."Som rád, že už je po pretekoch aj po sezóne. Dal som do toho všetko, ale záverečné preteky boli odzrkadlením a zhrnutím môjho celého ročníka," skonštatoval Hamilton, ktorý nedokončil VC Abú Zabí pre problém s hydraulikou.V jazdeckom šampionáte skončil aj za tímovým kolegom a krajanom Georgom Russellom , ktorý sa na Veľkej cene Brazílie tešil z prvého triumfu v F1. Mercedes ovládol Pohár konštruktérov v predošlých ôsmich sezónach, no v roku 2022 skončil až tretí za Red Bullom a Ferrari. Jedinou väčšou zápletkou v záverečných pretekoch roka bol súboj o druhé miesto v poradí jazdcov. Úspešnejší bol Monačan Charles Leclerc z Ferrari, ktorý prišiel do cieľa druhý tesne pred tretím Mexičanom Sergiom Pérezom z Red Bullu. V celkovej klasifikácii je medzi nimi len trojbodový rozdiel."Vedel som, že jediný spôsob, ako ho môžem zdolať, je ísť s odlišnou stratégiou a snažiť sa šetriť pneumatiky. To sa nám veľmi dobre darilo. Naozaj dúfam, že v budúcom roku urobíme krok vpred a zabojujeme o titul," uviedol Leclerc.Vettel ukončil kariéru v F1 desiatym miestom a ziskom jedného bodu pre tím Aston Martin . Počas 16-ročnej kariéry získal štyri majstrovské tituly s Red Bullom v rokoch 2010 až 2013."Je to veľké privilégium byť v našej pozícii, prichádza s ňou veľká zodpovednosť. Dúfam, že niektorí jazdci budú pokračovať v mojej práci. Je skvelé vidieť, že máme moc inšpirovať ľudí tým, čo robíme a hovoríme. Myslím si, že je veľa omnoho dôležitejších vecí ako jazdiť na okruhoch, ale práve to milujeme. Vďaka tomu však môžeme presadzovať dôležité hodnoty," vyhlásil Nemec, ktorý sa angažuje aj v oblasti ekológie.