Vesmírny odpad pozbiera švajčiarska firma, ESA podpísala zmluvu na takmer 90 miliónov eur

29.11.2020 - Európska vesmírna agentúra (ESA) tento týždeň uviedla, že podpísala kontrakt v hodnote 86 miliónov eur so švajčiarskou spoločnosťou ClearSpace SA. Tá by mala priniesť veľké množstvo orbitálneho odpadu naspäť na Zem.Podľa ESA dohoda so spoločnosťou ClearSpace SA povedie v roku 2025 k "prvej aktívnej misii na odstraňovanie trosiek", pri ktorej špeciálna kozmická loď pozbiera a prinesie na Zem časti rakety, ktorá predtým pomáhala s vynášaním satelitu na obežnú dráhu.Odborníci už dlho varujú, že státisíce kusov vesmírneho odpadu obiehajúcich okolo planéty predstavujú hrozbu pre fungujúce satelity a dokonca aj pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu.