Vetrák: Nie je správne, ak máme tak široko vymedzené právomoci generálneho prokurátora, ako je tomu v paragrafe 363

Nadpráca po ôsmich mesiacoch

Krytie chrbáta a nie podrážanie nôh

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nie je správne, ak máme tak široko vymedzené právomoci generálneho prokurátora, ako je tomu v zmysle paragrafu 363 Trestného poriadku. Myslí si to poslanec a predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Milan Vetrák (OĽaNO).Ako uviedol pre agentúru SITA, pracovná skupina zriadená v gestorstve ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) v tejto veci smeruje k tomu, aby tieto právomoci boli obmedzené. Doplnil, že na takéto oprávnenia generálneho prokurátora veľmi citlivo reaguje aj verejnosť a nakoniec sa to obracia voči samotnému generálnemu prokurátorovi.Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka pred ústavnoprávnym výborom 10. septembra vysvetľoval zrušenie obvinení vo viacerých kauzách prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku.V tejto súvislosti sa Vetrákovi javí byť v poriadku zrušenie obvinenia bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému, ale zrušenie trestného stíhania vo veci považuje za nadprácu, ktorá bola navyše urobená po ôsmich mesiacoch od prijatia uznesenia orgánom činným v trestnom konaní.Rokovanie ústavnoprávneho výboru muselo byť minulý týždeň prerušené, pretože sa Žilinka musel zúčastniť na Výbore NR SR pre kultúru a médiá. Predseda ústavnoprávneho výboru Vetrák, však uviedol, že v rokovaní výboru sa bude čo najskôr pokračovať najmä preto, že sa členovia výboru nestihli opýtať na viacero otázok, ktoré považujú za zásadné a tieto nemôžu zostať nezodpovedané.„Aktuálnou situáciou na generálnej prokuratúre a jej rozhodnutiam, ktoré otriasajú verejnosťou a vzbudzujú enormný záujem médií, sa ešte budeme venovať v najbližšej dobe, keď si zavoláme generálneho prokurátora, aby nám v tejto veci podal požadované vysvetlenia,“ povedal.Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa zatiaľ ku vzťahu medzi generálnou a špeciálnou prokuratúrou pred poslancami nevyjadril. Na otázky k tejto téme však odpovedal na rokovaní výboru špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. „Z jeho vyjadrení sa dá porozumieť, že osobné vzťahy medzi obomi menovanými nie sú ideálne a že špeciálna prokuratúra by ocenila, ak by jej generálna prokuratúra v závažných a citlivých kauzách, ktoré spolu s Národnou kriminálnou agentúrou vyšetrujú a stíhajú, kryla chrbát, a nie jej podrážala nohy,“ dodal Vetrák.