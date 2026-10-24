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24. októbra 2026

Viaceré mestá na Kryme zostali bez elektriny, ruský útok na rozvodňu spôsobil výpadky


Tagy: Krym Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Výpadok elektriny

Presný rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Rozsiahly výpadok elektrickej energie zasiahol v noci na sobotu Ruskom okupovaný ukrajinský polostrov Krym. Bez prúdu zostali podľa miestnych správ viaceré ...



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russia_ukraine_35539 d5cac1bca2bb49cf9d054cfff5425aa8 scaled 1 676x449 24.10.2026 (SITA.sk) - Presný rozsah škôd zatiaľ nie je známy.


Rozsiahly výpadok elektrickej energie zasiahol v noci na sobotu Ruskom okupovaný ukrajinský polostrov Krym. Bez prúdu zostali podľa miestnych správ viaceré veľké mestá vrátane Sevastopoľa, Simferopoľa a Jalty. Výpadky nasledovali po hlásenom útoku na elektrickú rozvodňu v ruskom Krasnodarskom kraji, ktorá zásobuje Krym elektrinou. Informoval o tom ukrajinský spravodajský portál The Kyiv Independent s odvolaním sa na monitorovacie kanály a miestne zdroje.

Telegramový kanál Exilenova+ už v piatok večer uviedol, že elektrina vypadla na celom polostrove. Pri svojom hodnotení vychádzal zo satelitných údajov, internetového monitorovania a správ obyvateľov. Rozsah výpadku však nebolo možné nezávisle potvrdiť.

Rozsiahle výpadky


Podľa monitorovacích zdrojov bola pri nočnom útoku poškodená rozvodňa Taman v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska. Na možné poškodenie zariadenia poukazovali aj satelitné údaje systému NASA FIRMS, ktorý zaznamenáva tepelné anomálie. Rozvodňa je dôležitou súčasťou energetického zásobovania okupovaného Krymu. Presný rozsah škôd zatiaľ nie je známy.

Výpadky elektriny hlásili obyvatelia Sevastopoľa, Jalty, Simferopoľa, Feodosije, Džankoja, Alušty či Jevpatorije. Monitorovací kanál „Krymský vietor“ informoval aj o činnosti ruskej protivzdušnej obrany a výbuchoch, ktoré údajne predchádzali prerušeniu dodávok energie. Tieto informácie zatiaľ neboli nezávisle overené.

Problémy sa neobmedzili iba na elektrickú sieť. Organizácia NetBlocks, ktorá sleduje dostupnosť internetu vo svete, zaznamenala na Kryme aj rozsiahle výpadky internetového pripojenia. Z dostupných správ zatiaľ nie je jasné, koľkých obyvateľov narušenie dodávok elektriny a internetu zasiahlo ani ako dlho jednotlivé výpadky trvali.

Záložné zdroje


Ruskými úradmi dosadený gubernátor Sevastopoľa Michail Razvožajev potvrdil, že mesto dočasne zostalo bez elektriny. Príčinou bol podľa neho nepriateľský útok na energetickú infraštruktúru mimo Sevastopoľa. Uviedol tiež, že dôležité zariadenia prešli do osobitného prevádzkového režimu a sociálna infraštruktúra začala používať záložné zdroje energie.

Okupačné úrady následne tvrdili, že dodávky elektriny sa podarilo obnoviť. Nezávislé potvrdenie úplného odstránenia výpadkov však v čase zverejnenia správ nebolo k dispozícii. Krym, ktorý Rusko okupuje od roku 2014, je významným vojenským a logistickým zázemím ruských síl vo vojne proti Ukrajine. Jeho energetická infraštruktúra čelila útokom a výpadkom aj v predchádzajúcich mesiacoch.

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Zdroj: SITA.sk - Viaceré mestá na Kryme zostali bez elektriny, ruský útok na rozvodňu spôsobil výpadky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krym Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Výpadok elektriny
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