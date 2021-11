Matovič verí v presadenie svojej daňovej reformy, ale Sulíkova SaS chce ešte odpovede na svoje otázky

SaS chce odpovede na otázky

Prídavok na dieťa

Zdaňovanie práce

Zdaňovanie firiem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič spolu s premiérom Eduardom Hegerom v piatok rokovali s predstaviteľmi strany Sloboda a Solidarita (SaS) o návrhu daňovo-odvodovej reformy . „Môj pocit je taký, že to cítime veľmi, veľmi podobne," povedal po skončení stretnutia šéf rezortu financií. Verí, že daňovú reformu vládna koalícia presadí.Štátny tajomník ministerstva hospodárstva za SaS Ján Oravec poukázal na to, že konečne po dlhých diskusiách je na stole návrh daňovej reformy. „Keďže je návrh komplexný, vyvoláva celý rad otázok. Počkáme si, či podporíme celú reformu alebo podporíme niektoré veci," povedal.Pozíciu k reforme strana podľa neho oznámi až vtedy, keď im minister financií zodpovie všetky otázky. „Dohodli sme sa, že sa stretávame opäť o týždeň," povedal. Ako dodal, na to, aby vládna koalícia takúto závažnú reformu schválila, bude potrebných "ešte veľa dní diskusie".Na rokovaní sa nezúčastnil predseda SaS Richard Sulík. Predsedníčka parlamentného klubu SaS Anna Zemanová to zdôvodnila tým, že šéf liberálov mal na tento termín iné pracovné povinnosti a stretnutie sa podľa nej zorganizovalo veľmi narýchlo. Premiér Heger uviedol, že sa uskutočnila konštruktívna odborná diskusia.Prvú časť reformy, spočívajúcu vo vyššej podpore rodín, šéf rezortu financií predstavil v nedeľu. Rodiny s aspoň jedným pracujúcim rodičom by mal štát podporovať sumou 200 eur na každé nezaopatrené dieťa až do jeho dospelosti.Prídavok na dieťa by sa mal zvýšiť z terajších 25,50 eura mesačne na 30 eur na deti do 18 rokov a na 50 eur na deti nad 18 rokov do ukončenia štúdia na vysokej škole. Rezort financií chce dať ďalších 70 eur na dieťa na služby pre deti, ako sú krúžky, doučovanie, návštevu múzea, či posilňovne.Daňový bonus na dieťa by sa mal pre pracujúcich rodičov zvýšiť zo súčasných 23 eur až 46 eur na 70 eur na každé dieťa do 18 rokov. Štvrtým opatrením je tzv. rekreačný bonus na dieťa pracujúcich rodičov v sume 30 eur mesačne na jedno dieťa.Druhá časť reformy, ktorú minister financií prezentoval v pondelok, je o zdaňovaní práce. Zamestnanci a zamestnávatelia na Slovensku by mali platiť len jeden poistný odvod a jednu daň.Zamestnanci by platili daň z príjmu vo výške 19 % z hrubej mzdy a zamestnávatelia odvody v sume 39 % z hrubej mzdy. K tomu by mali zamestnanci s nižšími príjmami nárok na tzv. zamestnanecký bonus v sume maximálne 100 eur a zamestnávatelia nárok na odvodový bonus, ak dajú prácu študentovi alebo osobe so zdravotným postihnutím.Podľa ministra financií by pri tomto novom daňovo-odovodovom systéme malo 99 percent zamestnancov zarobiť v čistom viac ako v súčasnosti.Tretia časť reformy je o zdaňovaní firiem. Sadzba dane z príjmov pre firmy by sa mala znížiť z 21 percent na 19 percent.Zároveň by sa mali zaviesť tzv. flexibilné odpisy majetku na produktívne investície. Firma si tak bude môcť dodatočne znížiť základ dane o 50 percent tým, že si ľubovoľne urýchli odpis produktívneho majetku. Ďalším opatrením má byť tzv. skupinové zdaňovanie pre firmy rovnakých majiteľov.Náklady na tieto zmeny plánuje ministerstvo financií pokryť zvýšením daní z dividend zo 7 percent na 9 percent, či nárastom daní bankám a oligopolom, resp. monopolom.