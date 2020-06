Viber končí s Facebookom, dôvodom je šírenie nenávisti a zneužívanie osobných údajov používateľov

Viber končí s Facebookom

Facebook zneužil osobné údaje

Platforma zašla príliš ďaleko

26.6.2020 - Komunikačná aplikácia Rakuten Viber preruší všetky obchodné vzťahy s Facebookom. Z aplikácie odstránia všetok obsah z Facebooku, Facebook SDK a GIPHY. Dôvodom je porušovanie ochrany osobných údajov a neschopnosť zamedziť šíreniu nenávistnej rétoriky zo strany Facebooku. Aplikácia tak chce chrániť svoju viac ako jednu miliardu používateľov.Rakuten Viber tiež ukončí všetky kampane na Facebooku a pripojí sa tak k rastúcemu hnutiu #StopHateForProfit, ktoré má za cieľ bojkot technologického obra.V rámci protestov proti policajnej brutalite, rasizmu a nerovnosti, ktoré sa odohrávajú v USA, sa spojilo šesť organizácií, medzi nimi Liga proti hanobeniu (ADL) a Národná asociácia pre pokrok ľudí farebnej pleti (NAACP), ktoré vyzvali na zastavenie reklamných kampaní na Facebooku v priebehu celého júla z dôvodu neschopnosti Facebooku obmedziť šírenie nenávistnej rétoriky.Pre Viber je neschopnosť Facebooku zamedziť tomuto trendu ďalším problémom v rade tých, ktoré nadväzujú na prípady ako škandál Cambridge Analytica, keď došlo k zneužitiu osobných údajov 87 miliónov používateľov súkromnou firmou.Výsledkom je rozhodnutie, že aplikácia posunie kampaň #StopHateForProfit ešte o krok ďalej a preruší všetky obchodné styky s Facebookom."Facebook naďalej ukazuje, že nerozumie svojej úlohe v dnešnom svete. Od zneužitia osobných dát, cez nedostatočnú bezpečnosť komunikácie, až po neschopnosť pristúpiť k potrebným krokom, ktoré by ochránili verejnosť od nenávistnej rétoriky, zašiel Facebook príliš ďaleko. Nie sme ten, kto rozhoduje o pravde, ale to, že ľudia trpia kvôli šíreniu nebezpečného obsahu, je skutočnosť a spoločnosti k tomu musia zaujať jasné stanovisko," vyjadril sa v tejto súvislosti výkonný riaditeľ Viberu Djamel Agaoua.Kroky potrebné na odstránenie všetkého obsahu Facebooku by mali podľa očakávania dokončiť do začiatku júla 2020. Propagáciu alebo akékoľvek ďalšie aktivity na Facebooku zastavili s okamžitou platnosťou.