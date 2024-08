Video: Celeste Buckingham a King Shaolin vydávajú spoločnú skladbu Take Me By The Hand

Na jednom pódiu ich vídať takmer desať rokov, no spoločnú skladbu aj s videoklipom vydávajú až teraz. „V novinke Take Me By The Hand je presne vystihnutá aj tá kamarátska láska, ktorú k sebe cítime. Fakt, že sme skutočná, hudobná rodina,“ tvrdia spoločne autor piesne Domi Stoff, líder kapely King Shaolin a Celeste Buckingham, ktorá ju otextovala a naspievala spolu s ním.

„Take Me By The Hand je titulnou pesničkou nášho nového EP. Tento song si od začiatku pýtal ženskú energiu, aby nastal balans. Preto sme oslovili Celeste s otázkou, či by nám v nej zahosťovala. Boli sme radi za jej kladnú odpoveď, keďže na správnu pieseň, ktorá by sa k nej hodila, sme čakali veľa rokov,“ priznáva Domi.

Hudba ako celoživotná láska

„Jeden spoločný duet už máme za sebou, hoci bol skôr skúšobný a vznikol pred niekoľkými rokmi. Na koncertoch ho však nehrávame, nehodí sa do našich živých playlistov, čo sa ale nedá povedať o tejto skladbe. Testovali sme ju pred fanúšikmi na niekoľkých koncertoch a veľmi sa ľuďom páči, výborne na ňu reagujú. Preto sme sa rozhodli, že ju predstavíme i širokej verejnosti, nech si ju môžu vypočuť aj pozrieť,“ upresňuje Celeste a vzápätí dodáva: „Mám radosť, že som mohla byť aspoň na chvíľu súčasťou shaolinského vesmíru a prispieť k niečomu ultrapozitívnemu, nabitému energiou a optimizmom. Že ľudia môžu cítiť lásku k hudbe, ktorú s chalanmi zdieľame nielen v tejto skladbe, ale tiež na spoločných koncertoch.“ Ona sama netají, že po náročnom období, keď bolo jej prioritou duševné zdravie a ďalšie zotrvanie v hudbe skôr otázkou, sa teší mimoriadne plodnému a kreatívnemu obdobiu, ktoré momentálne prežíva. „Hudba je mojou celoživotnou láskou a verím, že to zo mňa opäť i cítiť,“ netají.

Žiadna rivalita, ale vzájomný rešpekt

Keď už je reč o súrodencoch, nepanuje medzi zohratou partiou hudobníkov bratská a sesterská rivalita? „Môžem rozprávať iba za seba, ale ja ju rozhodne necítim. Vôbec to nehovorím preto, že chalanov podceňujem a myslím si, že nado mňa nie je. Práve naopak. Medzi nami panuje silný, vzájomný rešpekt a fandíme si navzájom. Keď som na Slovensku a chalani hrajú, nájdete ma v publiku baviť sa a fandiť im najviac ako viem. Hoci ich portfólio dôverne poznám, neskutočne ma bavia. Baví ma ich živelnosť, ich individuálne osobnosti, spolu tvoria silný celok, nemôžem byť na nich pyšnejšia. A viem, že to cítia rovnako,“ teší sa z úspechov svojich „bratov“ dvadsaťdeväťročná speváčka.

Takto spolu žijeme, keď sme sami

Tá je autorkou nielen chytľavého textu, ale stojí aj za vizuálnou podobou pesničky. „Slová k piesni Take Me By The Hand napísala naša milovaná Celeste, ktorá zobrala ako inšpiráciu moje bľabotance z pôvodného dema a napísala motivačný text o tom, že nikto z nás nevie kam v živote skutočne smeruje, ale vo dvojici sa kráča ľahšie. Preto by sa človek nemal báť požiadať o pomocnú ruku,“ opisuje nosnú ideu aktuálnej novinky Domi. Nápad ukázať verejnosti, ako trávia spoločný čas mimo pódií a nahrávacieho štúdia, pochádza od Celeste. „Predviesť to, akí sme v skutočnosti, keď nás ľudia stretnú na druhý deň po vystúpení na obede, keď sme pred koncertom na cigarete alebo v neposlednom rade ukázať im aj čo-to z našich tradičných sústredení. Každý rok totiž chodievame na sústredenie. Ubytujeme sa kdesi v prírode na celý týždeň, zabávame sa, ale i veľa rozprávame o tom, kam posunúť naše koncerty, tvorbu, jednoducho sme chceli zachytiť momenty, počas ktorých sme sami sebou, opekáme si, grilujeme, počúvame veľa muziky a zažívame naše dokonalé, hudobno-kamarátske chvíle,“ opisuje Celeste hlavný motív videoklipu k piesni Take Me By The Hand, ktorú do pútavého videoklipu pretavil režisér Martin Miko.

Nová skladba aj EP

Novinka je súčasťou rovnomenného EP skupiny King Shaolin, plnom popových skladieb s prívlastkami ako indie, soul či rock, ktoré vyšlo len pred pár dňami, 16. augusta. Ako tvrdí Domi Stoff, je plné motivačných, pozitívnych posolstiev a príbehov zo života. „Sme šťastní, že sa medzi nimi nachádzajú aj dve spolupráce s našimi obľúbenými speváčkami, našou vokalistkou Klárou Mockovčiakovou a práve so Celeste Buckingham.“

Nahrávanie EP sa uskutočnilo v Bratislavskom štúdiu Rita a v Domiho domácom štúdiu, kde prebiehal rovnako mix a postprodukcia. „Mastering sme následne zverili do rúk legendárnemu českému masteringovému inžinierovy Jiří "Ecson Waldes" Paškovi, ktorý odviedol excelentnú prácu ako vždy,“ uzatvára Domi Stoff.

KING SHAOLIN - Take Me By The Hand feat. Celeste Buckingham -